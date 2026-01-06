وزير خارجية "إسرائيل" يزور إقليم أرض الصومال الانفصالي

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى إقليم أرض الصومال الانفصالي، الثلاثاء، بعد أقل من أسبوعين من اعتراف إسرائيل الرسمي بالإقليم، والذي تعتبره الصومال جزءا من أراضيها.

ونشر ساعر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صورا لزيارته ولقائه برئيس الإقليم الانفصالي عبد الرحمن عرو.

وكتب ساعر: إن "رئيس أرض الصومال قَبِل دعوة من نتنياهو للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل".

وذكرت ما يُعرَف بـ"رئاسة أرض الصومال" في بيان: "وصل وفد برئاسة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى هرغيسا. وكان في استقباله بالمطار مسؤولون من حكومة أرض الصومال".

تنديد صومالي

ونددت وزارة الشؤون الخارجية الصومالية، الثلاثاء، بزيارة ساعر، قائلة إن الزيارة انتهاك لسيادة الصومال وسلامة أراضيه.

وقالت الوزارة في بيان: إن "أي وجود رسمي أو اتصال أو تعامل يتم داخل الأراضي الصومالية دون الموافقة والتفويض الصريحين من الحكومة الفدرالية لجمهورية الصومال الفدرالية يعد غير قانوني وباطلا ولاغيا، ولا يترتب عليه أي أثر أو حجية قانونية".

وأضافت: "تتعارض هذه الممارسات مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".

اعتراف مثير للجدل

واعترفت إسرائيل رسميا بالإقليم الانفصالي في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي كدولة "مستقلة وذات سيادة".

وأثار القرار الإسرائيلي انتقادات حادّة من جانب الاتحاد الأفريقي ومصر والاتحاد الأوروبي، التي تشدّد على سيادة الصومال الذي يشهد حربا واضطرابات.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأسبوع الماضي، إن إقليم "أرض الصومال" الانفصالي قَبِل 3 شروط من إسرائيل، وهي "إعادة توطين الفلسطينيين على أراضي الإقليم، وإنشاء قاعدة عسكرية على خليج عدن، والانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، على حد قوله.

ونفت "أرض الصومال"، يوم الخميس الماضي، الشرطين الأول والثاني، مؤكدة أن الاتفاق بين البلدين "دبلوماسي بحت".