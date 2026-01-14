حصاد 2025 حصاد 2025

برئاسة علي شعث.. الوسطاء يرحبون بتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة غزة

رحبت كلٌّ من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث، معتبرةً الخطوة تطورًا مهمًا من شأنه الإسهام في تعزيز الجهود الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأكد الوسطاء، في بيان مشترك صدر من القاهرة، أن تشكيل اللجنة قد يمهد الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد.

وشدد البيان على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق كاملًا، وصولًا إلى تحقيق سلام مستدام، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة

