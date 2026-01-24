تضامن رياضي: روما تحتضن رسالة سياسية من أيرلندا إلى فلسطين

في حدث لافت شهدته حلبة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، رفع المقاتل الأيرلندي بادي ماكورّي العلم الفلسطيني وهتف بصوت مرتفع “فلسطين حرة” بعد فوزه على منافسه الإسرائيلي خلال نزال أقيم في إطار بطولة Cage Warriors 189 بمدينة روما الإيطالية.

وأظهرت لقطات الفيديو ماكورّي وهو يهتف بشعاره التضامني مع الشعب الفلسطيني فور إعلان فوزه، في موقف اعتبره العديد من متابعي الرياضة رسالة قوية من الرياضة إلى السياسة. وأثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بين من وصفه تضامناً مشروعا وبين من اعتبر خلطاً بين الرياضة والسياسة.

وأكد المقاتل على موقفه عبر حساباته على مواقع التواصل، حيث نشر صوراً له يحمل العلم الفلسطيني إلى جانب العلم الأيرلندي، مع تعليق يشدد على دعمه للقضية الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الواقعة لفتت انتباه وسائل إعلام عالمية، إذ اعتبرت إحدى أبرز اللحظات السياسية في تاريخ MMA الحديث.