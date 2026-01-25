وفد من حماس يلتقي رئيس جهاز الاستخبارات التركي

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن وفد قيادة الحركة التقى السبت مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي السيد إبراهيم قالن، في مدينة إسطنبول.

وأوضحت الحركة في بيان، أن رئيس حركة حماس في قطاع غزة الدكتور خليل الحية، ترأس الوفد الذي ضم رئيس الحركة في الضفة الغربية زاهر جبارين، والقيادي في الحركة محمود مرداوي، وممثل الحركة في تركيا موسى عكاري.

وأضافت أن الوفد بحث مع السيّد قالن المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب، واستيفاء متطلبات المرحلة الأولى، مبينة "اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن إنهاء معاناة شعبنا، وبدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وإدخال ما يلزم لإغاثة شعبنا وإيوائه، والتأكيد على ثوابت شعبنا الفلسطيني".