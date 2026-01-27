حماس: العدو المجرم قام بنبش القبور شرق غزة ومستمر في استهداف أبناء شعبنا

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم أن العدو الصهيوني المجرم ارتكب جريمة جديدة بنبش مئات القبور في إحدى مقابر شرق غزة خلال بحثه عن جثة الجندي الصهيوني الأخير، دون أدنى احترام لكل القيم الإنسانية والقانونية والأخلاقية، وهو فعل تكرر مئات المرات خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

وقال قاسم اليوم الثلاثاء: "إن هذا الانفلات الأخلاقي والقانوني للكيان الصهيوني وجيشه، يستند إلى عجز المنظومة الدولية عن محاسبته على كل هذا الإجرام غير المسبوق في العصر الحديث".

وأضاف قاسم أن جيش العدو قام صباح اليوم بقتل 4 مواطنين بعد استهدافهم من الطائرات وهم خارج الخط الأصفر شرق مدينة غزة.

وشدد قاسم على أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المتواصلة ضد شعبنا إمعان واضح في استمرار حرب الإبادة التي لم تتوقف على شعبنا في قطاع غزة، وتحدٍ صارخ لكل محاولات تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاك صارخ لاتفاق وقف الحرب.

وأوضح الناطق باسم حركة حماس أن كل الحديث عن وقف الحرب على شعبنا وإنشاء هيئات للسلام والإعمار تصبح بلا معنى مع استمرار عمليات القتل اليومية للمواطنين المدنيين في قطاع غزة.