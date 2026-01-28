خروقات متواصلة: غارات ونسف إسرائيلي شمال وجنوب غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ غارات جوية وعمليات نسف وقصف مدفعي استهدفت مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، رغم سريان الاتفاق منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ووفق مصادر محلية، شهدت مناطق تقع ضمن ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” في بلدة جباليا شمالي القطاع انفجارات عنيفة ناجمة عن عمليات نسف نفذتها قوات الاحتلال داخل المناطق التي لا تزال تفرض سيطرتها عليها. كما قصفت مدفعية الاحتلال الأحياء الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نيران كثيفة من الآليات العسكرية المتمركزة شرق المدينة.

وفي وسط القطاع، استهدفت طائرات حربية إسرائيلية منازل سكنية داخل مناطق “الخط الأصفر” شرقي مدينة دير البلح بثلاث غارات جوية متتالية. أما جنوبًا، فأفاد شهود عيان بوقوع غارات جوية شرقي مدينة خان يونس، ترافقت مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية والطيران المروحي.

وتشير إحصاءات فلسطينية إلى أن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أسفرت عن استشهاد 486 فلسطينيًا وإصابة 1341 آخرين.