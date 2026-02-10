حلوم: قرارات الكابينيت نتيجة مباشرة لمسار أوسلو والسياسات القائمة

قال ربحي حلوم، عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، إن قرارات الكابينيت الإسرائيلي الأخيرة تمثّل النتيجة الطبيعية لمسار أوسلو والسياسات التي بُنيت عليه.

وأوضح حلوم لـ"الرسالة نت" أن الرهان على التسوية السياسية دون امتلاك أدوات قوة حقيقية شجّع الاحتلال على التمادي، وأوصل القضية الفلسطينية إلى مرحلة شديدة الخطورة.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية دفعت أثمانًا سياسية كبيرة مقابل وعود لم تُنفّذ، فيما استثمر الاحتلال الوقت لتوسيع الاستيطان وفرض الوقائع.

وأكد أن قرارات الكابينيت تعكس قناعة إسرائيلية بأن المسار السياسي القائم لم يعد يشكّل عائقًا أمام مشروعها التوسعي.

وبيّن حلوم أن استمرار النهج الحالي يعني مزيدًا من التآكل في الحقوق الوطنية، ومزيدًا من العزلة للقضية الفلسطينية.

ودعا إلى مراجعة شاملة للمسار السياسي، وبناء استراتيجية تحرر وطني مستقلة عن أطر أوسلو.

وشدد على أهمية إشراك فلسطينيي الخارج في صياغة القرار الوطني، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من الشعب الفلسطيني.

وختم بالقول إن المرحلة تتطلب شجاعة سياسية، وقطعًا مع سياسات أوصلت الفلسطينيين إلى هذا المأزق التاريخي.