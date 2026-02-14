حماس: استهداف ألبانيزي يعكس ازدواجية المعايير الغربية بشأن فلسطين

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الحملة التي تتعرض لها المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، تمثل “تعبيرًا فجًا عن النفاق السياسي وازدواجية المعايير” لدى عدد من العواصم الغربية في تعاملها مع إسرائيل والقضية الفلسطينية.

وأضافت الحركة، في بيان صحفي، أن ما وصفته بـ“الحملة الممنهجة” ضد ألبانيزي يعكس نية لمعاقبتها بسبب مواقفها التي تستند – بحسب البيان – إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، معتبرة أن ذلك يشكل محاولة لـ“إرهاب كل صوت يسعى لإنصاف الشعب الفلسطيني”.

وتساءلت الحركة في بيانها عن استمرار ما وصفته بـ“الوضع الاستثنائي” الذي تتمتع به إسرائيل، والذي يحول – وفق تعبيرها – دون محاسبة قادتها على ما قالت إنها “جرائم ضد الإنسانية”، داعية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين.

وأكدت حماس أن تحقيق العدالة وحماية السلم والأمن الدوليين يتطلبان إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من حقهم في الحرية والعودة وتقرير المصير، وفق ما ورد في البيان.