المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى يدين اقتحام المتطرف بن غفير لمعتقل عوفر

أدان المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، يوم السبت، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير معتقل عوفر واعتبره تصعيدًا خطيرًا يخالف المعايير الدولية التي ضمنت سلامة الأسرى والمعتقلين.

وأكد المركز في بيان صحفي، أن الاقتحام يأتي ضمن سياسة متشددة تسعى إلى تشديد الإجراءات وتقليص حقوق الأسرى.

وأضاف أن الاقتحامات في أوقات التوتر تشكل ضغطًا نفسيًا ومعنويًا على الأسرى وذويهم وتعد بمثابة ضوءا أخضرا جديد لبدء عمليات تنكيل بحق الأسرى.

وطالب المركز المؤسسات الدولية إلزام الاحتلال بإبعاد أماكن الاحتجاز عن الاستعراضات السياسية حفاظًا على سلامة الأسرى.

ودعا المؤسسات الدولية لإجراء زيارات رقابية عاجلة والضغط لوقف أي إجراءات تمس كرامة الأسرى وحقوقهم.