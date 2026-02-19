لجنة حماية الصحفيين: 94 صحفيًا فلسطينيًا اعتقلهم الاحتلال منذ أكتوبر 2023

وثقت لجنة حماية الصحفيين، احتجاز الاحتلال الإسرائيلي، 94 صحفياً وإعلامياً فلسطينياً منذ أكتوبر 2023، منهم 60 صحفيا من الضفة الغربية و33 من قطاع غزة.

وأفادت اللجنة، في تقرير صحفي، اليوم الخميس، أن "إسرائيل" صُنفت ثالث أسوأ سجان للصحفيين في العالم لعام 2025.

وأكد التقرير أن 29 صحفياً لا يزالون رهن الاحتجاز حتى مطلع ديسمبر 2025، غالبيتهم دون توجيه تهم رسمية وتحت بند الاعتقال الإداري.

وأشارت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى توثيق 42 حالة اعتقال جديدة، بحق صحفيين خلال عام 2025 وحده.

واستند التقرير إلى مقابلات مع 59 صحفياً مفرجاً عنهم، أكد 58 منهم، بنسبة 98%، تعرضهم لأحد أشكال العنف أثناء الاحتجاز.

وشملت الانتهاكات الموثقة التعذيب الجسدي عبر الضرب المبرح الذي تسبب بإصابات دائمة وكسور في بعض الحالات، إضافة إلى إجبار المعتقلين على اتخاذ وضعيات جسدية مؤلمة لفترات طويلة.

وتضمنت الانتهاكات التجويع المتعمد وحرمان الصحفيين من الرعاية الصحية الأساسية، إلى جانب ممارسات نفسية تمثلت في التهديد المستمر وتعريضهم لضجيج أو موسيقى صاخبة لساعات طويلة بهدف العزل والتأثير النفسي.

وسجل التقرير شهادات حول تعرض صحفيين لأشكال من العنف الجنسي، شملت التحرش والتهديد بالاغتصاب داخل مرافق الاحتجاز.

وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تعكس سياسة متعمدة تهدف إلى ترهيب الإعلاميين وإسكات التغطية الصحفية لما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية.

ودعت المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق مستقل وشامل في ظروف احتجاز الصحفيين الفلسطينيين، والضغط على الاحتلال للسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز، بما فيها سجن سديه تيمان العسكري.

وطالبت برفع القيود المفروضة على دخول الصحفيين الأجانب والمحليين لضمان الشفافية وتمكين التغطية الإعلامية المستقلة.