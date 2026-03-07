لليوم الثامن.. الاحتلال يواصل منع الصلاة وإغلاق المسجد الأقصى

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك، لليوم الثامن على التوالي.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المسجد الأقصى صباح السبت الماضي، وأجبرت المصلين على مغادرته، ومنعت أداء صلاتي العشاء والتراويح فيه، بالتزامن مع فرض إغلاق على الضفة الغربية، بعد ساعات من هجوم واسع شنته "إسرائيل" والولايات المتحدة على إيران.

ويوم أمس الجمعة، وهي الثالثة على التوالي، حُرم المصلون من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال لم تتمكن من إغلاق المسجد الأقصى بقرار منه يوم الجمعة إلا خمس مرات منذ احتلال القدس عام 1967.