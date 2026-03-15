حماس: الاحتلال يرتكب مجزرتين في غزة والضفة استكمالا لحرب الإبادة ضد شعبنا

شدد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، على أن الاحتلال الصهيوني المجرم ارتكب مجزرة مروّعة في قطاع غزة، بعدما أقدم على قتل أربعة مواطنين، بينهم سيدة حامل، إثر قصف منزلهم، في خرقٍ فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وأشار قاسم اليوم الأحد، إلى أن ارتكاب هذه المجزرة المروعة يتزامن مع جريمة طمون في نابلس، التي ارتقى فيها أربعة أفراد من عائلة واحدة (الأب والأم وابناهما)، مما يؤكد من جديد توجّه حكومة الاحتلال نحو مواصلة سياسة الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده.

وأكد أنّ الرد على سياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال المجرم يجب أن يكون عبر الإسراع في توحيد الموقف الفلسطيني، والعمل على بناء استراتيجية مواجهة حقيقية لهذه السياسة، وصياغة برنامج عمل وطني موحّد يستند إلى مشروع مقاومة الاحتلال وتعزيز صمود شعبنا.

