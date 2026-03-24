أزمة الشاحنات في غزة.. سياسة تقليص الإمدادات وارتفاع الأسعار

تشهد أسواق قطاع غزة أزمة متفاقمة في توفر السلع الأساسية نتيجة الانخفاض الحاد في عدد الشاحنات الواردة يوميا، والتي يتراوح عددها بين 100 و200 شاحنة فقط، وهي كمية لا تمثل سوى أقل من خمس احتياجات السكان.

هذا التراجع الكبير في الإمدادات أدى إلى اختلال واضح في التوازن بين العرض والطلب، ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

ولا يمكن فصل هذه الأزمة عن الواقع السياسي والاقتصادي المفروض على القطاع، حيث يتحكم الاحتلال بشكل مباشر في مفاصل الحياة اليومية، بدءا من عدد الشاحنات المسموح بدخولها مرورا بنوعية البضائع وصولا إلى إدخال الوقود والغاز والمساعدات.

ويؤكد مراقبون أن هذا التحكم ليس عشوائيا، بل يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى التحكم بالسوق المحلي ورفع الأسعار وبالتالي زيادة الضغط على السكان.

معاناة مستمرة

وفي ظل هذا الواقع، يعاني الغزيون من أوضاع معيشية صعبة للغاية، خاصة مع غياب مصادر الدخل لدى غالبية السكان، واعتمادهم بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية والتكيات.

وبينما تتفاقم أزمة الغلاء، تتزايد المخاوف من انهيار القدرة الشرائية بشكل كامل، مما ينذر بكارثة إنسانية أوسع.

ويقول المواطن عمر يوسف (34 عاما) إن الحياة في غزة أصبحت أكثر صعوبة من أي وقت مضى، حيث لم تعد الأسواق قادرة على تلبية احتياجات الناس الأساسية، حتى لمن يمتلك القليل من المال.

ويضيف أن الأسعار تضاعفت بشكل كبير في وقت يعاني فيه معظم السكان من انعدام الدخل مما جعل شراء أبسط السلع أمرا مرهقا.

ويؤكد عمر أن أغلبية السكان اليوم يعيشون على المساعدات الغذائية والتكيات، التي باتت تشكل المصدر الرئيسي للغذاء اليومي.

ويرى أن هذا الاعتماد القسري يعكس حجم الأزمة التي يعيشها القطاع، خاصة في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية مثل الطحين والغاز، والتي أصبحت نادرة أو مرتفعة الثمن بشكل كبير.

كما يشير إلى أن تقليص عدد الشاحنات ليس مجرد أزمة لوجستية، بل هو سياسة متعمدة تهدف إلى خنق السوق ورفع الأسعار.

ويوضح أن التحكم بعدد الشاحنات ونوع البضائع الداخلة، إضافة إلى تقييد إدخال الوقود والغاز والمساعدات، يهدف في النهاية إلى التحكم بحياة الناس اليومية، وفرض واقع معيشي قاسٍ عليهم.

من جانبه، يوضح المواطن سامي عبد الغني أن الأسواق في غزة تعاني من حالة شبه شلل نتيجة نقص البضائع وارتفاع أسعارها بشكل كبير.

ويقول إن الكثير من السلع الأساسية لم تعد متوفرة بالكميات الكافية، مثل الطحين والزيت والغاز، وهو ما يضع الأسر في مواجهة تحديات يومية لتأمين احتياجاتها.

ويضيف سامي أن أزمة الغاز تحديدا أصبحت من أخطر الأزمات، حيث تضطر العائلات للانتظار أياما طويلة للحصول على أسطوانة غاز، وفي كثير من الأحيان بأسعار مضاعفة.

كما أن نقص الوقود يؤثر على كافة القطاعات بما في ذلك المخابز ووسائل النقل ما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

ويرى سامي أن السبب الرئيسي وراء هذا الغلاء هو الحصار وتقليص عدد الشاحنات بشكل متعمد، مؤكدا أن الاحتلال يتحكم في كل تفاصيل الإمدادات، من عدد الشاحنات إلى نوعية البضائع والمساعدات.

ويشير إلى أن هذا التحكم يؤدي إلى خلق سوق غير مستقرة ترتفع فيها الأسعار بشكل مستمر في ظل ضعف القدرة الشرائية وانعدام البدائل أمام المواطنين.

سياسات تقييد

وتؤكد المعطيات على أن أزمة ارتفاع الأسعار في غزة ليست مجرد نتيجة طبيعية لنقص الإمدادات فقط، بل هي انعكاس مباشر لسياسة تقييد دخول الشاحنات والتحكم بمفاصل الاقتصاد المحلي.

ومع استمرار إدخال كميات لا تتجاوز خُمس الاحتياج الفعلي تبقى الأسواق في حالة عجز دائم ما يفتح الباب أمام ارتفاع الأسعار واستغلال محدودية العرض.

وفي ظل غياب الدخل واعتماد السكان على المساعدات تتعمق الأزمة الإنسانية بشكل خطير، خاصة مع استمرار النقص في السلع الأساسية مثل الطحين والغاز والوقود.

وبينما يواجه الغزيون تحديات يومية للبقاء، يبقى الحل مرهونا بتخفيف القيود المفروضة على دخول الشاحنات، وضمان تدفق كافٍ ومستقر للبضائع، بما يعيد التوازن للأسواق ويحسن الظروف المعيشية.