حماس: تصعيد الاحتلال في غزة يهدد مسار وقف إطلاق النار

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، حازم قاسم، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد هجماته ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال عمليات القتل وتكثيف الحصار، يشكل “تأكيداً واضحاً على قرار الاحتلال بتخريب مسار وقف إطلاق النار وجهود مجلس السلام”.

وأشار قاسم إلى أن “القتل المستمر لسكان قطاع غزة، وتشديد الحصار، ومنع عمليات الإعمار يمثل امتداداً لحرب الإبادة الجماعية بوتيرة مختلفة”، محذراً من استمرار هذه السياسات دون ضغط دولي فعال.

وأضاف أن “مواصلة الاحتلال خروقات اتفاق وقف إطلاق النار تستوجب من جميع الوسطاء والجهات الضامنة ممارسة ضغط فعلي على الاحتلال لوقف هذه الخروقات ورفع الحصار، بما يتيح للأطراف استكمال مسارات وقف إطلاق النار”.

وأكدت حماس أن الوضع في غزة يتطلب تدخل المجتمع الدولي العاجل لضمان التزام الاحتلال بالتعهدات ومواجهة التدهور الإنساني المستمر.