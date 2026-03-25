عبد ربه: الإعدامات تنفذ بالسجون دون الحاجة لإصدار قوانين

قال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه إن الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي تشهد تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، في ظل انتهاكات ممنهجة تستهدف حياة الأسرى الفلسطينيين بشكل مباشر.

وأوضح عبد ربه لـ"الرسالة نت"، أن ما يحدث داخل المعتقلات لا يمكن وصفه إلا بأنه سياسة إعدام بطيء ومتعمد، تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، عبر التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

وأشار إلى أن الإحصائيات المتوفرة تؤكد استشهاد ما بين 323 إلى 324 أسيرًا منذ عام 1967، نتيجة هذه السياسات القمعية المستمرة.

وأضاف أن المرحلة الحالية هي الأخطر، حيث ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ أكتوبر 2023 إلى نحو 87 شهيدًا، في مؤشر واضح على تصاعد الجرائم داخل السجون.

وأكد عبد ربه أن هناك مئات الأسرى الذين فقدت آثارهم، ولا توجد معلومات واضحة حول مصيرهم، ما يثير قلقًا بالغًا لدى عائلاتهم والمؤسسات الحقوقية.

وبيّن أن الاحتلال يتعمد إخفاء المعلومات ومنع التواصل مع الأسرى، في محاولة لطمس الحقائق ومنع توثيق الجرائم.

وأشار إلى أن الظروف المعيشية داخل السجون تدهورت بشكل كبير، من حيث نقص الغذاء والدواء، إضافة إلى الاعتداءات اليومية على الأسرى.

كما دعا إلى تحرك دولي عاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية الأسرى وفق القوانين الدولية.

وأكد أن استمرار هذه الجرائم دون محاسبة يشكل سابقة خطيرة في انتهاك حقوق الإنسان.

وختم عبد ربه تصريحه بالتشديد على أن قضية الأسرى تحتاج إلى تحرك عربي ودولي جاد، لإنهاء معاناتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة.