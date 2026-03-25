استقالة المتحدث باسم نتنياهو بعد تسريب تصريحات عنصرية له

أعلن زيف أغمون، المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، استقالته من منصبه، وذلك عقب نشر تصريحات وُصفت بالعنصرية نُسبت إليه وأثارت جدلًا واسعًا.

وجاءت الاستقالة بعد تداول اقتباسات منسوبة لأغمون، تضمنت تعليقات مسيئة بحق ناخبين وأعضاء في حزب الليكود، إلى جانب انتقادات طالت نتنياهو نفسه.

وفي تعقيب له، قال أغمون إن التصريحات المسربة "مقتطعة من سياقها"، مشيرًا إلى أن شخصًا كانت تربطه به علاقة صداقة طويلة قام بنشر أجزاء من محادثات خاصة بينهما.

واعتبر أن ما جرى يهدف إلى "تشويه سمعته" والإضرار برئيس الحكومة، مؤكدًا أن ما نُشر "لا يعكس مواقفه أو قيمه".

وأضاف أنه أبلغ نتنياهو بقراره إنهاء مهامه، مشيرًا إلى اعتزاله الحياة العامة في أعقاب هذه القضية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتقادات السياسية والإعلامية، على خلفية مضمون التصريحات التي أثارت موجة غضب واسعة.