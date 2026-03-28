قوات الاحتلال تفجّر منزل عائلة الشهيد محمود العقاد في نابلس

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، منزلا في مدينة نابلس .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وحاصرت منزل عائلة الشهيد محمود العقاد في شارع حلاوة، تمهيداً لهدمه، كما أخلت عدداً من العائلات من منازلها في المنطقة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أقدمت على تفجير منزل عائلة الشهيد العقاد، الذي استُشهد بتاريخ 28-9-2025 قرب مدينة قلقيلية، عقب إطلاق النار على مركبته.

كما داهمت قوات الاحتلال فجرا عددا من المنازل في بلدة اوصرين جنوب نابلس، وفتشتها، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع الأهالي.