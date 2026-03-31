ترامب يدرس تحميل دول عربية تكاليف الحرب مع إيران

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس فكرة دعوة دول عربية للمساهمة في تحمّل تكاليف أي حرب محتملة مع إيران، مشيرة إلى أن هذا الطرح يحظى باهتمام الرئيس وقد يعلن تفاصيل إضافية بشأنه قريبًا.

وأوضحت ليفيت، خلال إفادة صحافية، أنها لا ترغب في استباق موقف ترامب، لكنها أكدت أن فكرة إشراك دول عربية في تمويل الحرب مطروحة ضمن رؤيته، مضيفة أن “الرئيس مهتم جدًا بدعوتهم للقيام بذلك”، في إشارة إلى إمكانية توسيع نطاق الدعم الإقليمي.

وفي سياق متصل، كشفت المتحدثة أن المحادثات الجارية مع طهران لا تزال مستمرة “وتسير بشكل جيد”، لافتة إلى وجود تباين بين الخطاب الإيراني العلني وما يتم طرحه في الاجتماعات المغلقة مع المسؤولين الأميركيين. وأضافت أن إيران أبدت خلال لقاءات خاصة موافقة على بعض النقاط التي قدمتها واشنطن.

وشددت ليفيت على أن أي تعهدات إيرانية سيتم اختبارها عمليًا، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان التزام طهران بما يتم الاتفاق عليه، ومساءلتها في حال الإخلال بتعهداتها.

وكان ترامب قد صعّد لهجته في وقت سابق، مهددًا بتدمير منشآت الطاقة وآبار النفط الإيرانية، في حال عدم استجابة طهران لمطالب فتح مضيق هرمز، وذلك عقب رفض إيران مقترحات أميركية لوقف إطلاق النار، وشنّها هجمات صاروخية على إسرائيل.