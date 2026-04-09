تصعيد جديد في المسجد الأقصى مع تمديد ساعات اقتحامات المستوطنين

حذّرت محافظة القدس من تصعيد خطير يمسّ الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، معتبرةً أن ما يجري يشكّل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين في المدينة وفلسطين والعالم.

وأفادت المحافظة في بيان عاجل، بأن مجموعات من المستعمرين اقتحمت صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، تزامناً مع بدء تطبيق التمديد الجديد لفترة الاقتحامات الصباحية، والتي انطلقت عند الساعة 6:30 صباحاً بدلاً من 7:00 كما كان معمولاً به سابقاً.

ويأتي هذا التطور عقب إعلان ما تُعرف بـ”منظمات المعبد” عن توسيع مدة الاقتحامات اليومية، بإضافة نصف ساعة إلى الفترة الصباحية، لتصبح من 6:30 صباحاً حتى 11:30 ظهراً، ومن 1:30 حتى 3:00 بعد الظهر، بإجمالي يصل إلى 6 ساعات ونصف يومياً.

وأكدت محافظة القدس أن هذه الإجراءات تمثل تغييراً في الواقع القائم داخل المسجد الأقصى، محذّرة من تداعياتها على الأوضاع الميدانية، في ظل تصاعد التوتر في المدينة المقدسة.