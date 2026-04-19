قراءة في كتاب بعد الهمجية: غزة، الإبادة، ووهم الحضارة الغربية

كتب المفكر حميد دباشي في كتابه بعد الهمجية: غزة، الإبادة، ووهم الحضارة الغربية قراءة نقدية حادة لحرب غزة، بوصفها لحظة فاصلة تكشف انهيار الادعاءات الأخلاقية للفلسفة الغربية، وتفضح حدود “كونيتها” حين يتعلق الأمر بشعوبٍ غير أوروبية.

يرى دباشي أن الفلسفة الغربية، رغم تبنّيها مفهوم “الكونية”، تفشل حين تواجه العنف الاستعماري الواقع على شعوب غير أوروبية، إذ تميل إلى التبرير أو التجريد بدل الاعتراف بجذور هذا العنف. ويستعرض في كتابه مسارًا فلسفيًا يمتد من إيمانويل كانط إلى هيغل، وصولًا إلى يورغن هابرماس وثيودور أدورنو، منتقدًا ما يسميه “التمركز الأوروبي” الذي ينهار أخلاقيًا خارج سياقه.

يضع الكتاب ما يحدث في غزة ضمن تاريخ أطول من الاستعمار، معتبرًا أن الحرب هناك ليست حدثًا معزولًا، بل امتدادًا لبنية استعمارية عالمية. وفي هذا السياق، يطرح سؤالًا أوسع حول معنى “الحضارة”، ويقدّم قراءة تعتبر الصهيونية امتدادًا لأنماط استعمارية أوروبية.

في المقابل، تظهر فلسطين في طرح دباشي كمرآة مكثفة لتاريخ العنف الاستعماري، لا بوصفها حالة استثنائية، بل كحالة كاشفة. ومن هنا، يناقش موقع الفلسطينيين في السياسة والأدب والفن عالميًا، مشككًا في كونية الفلسفة الغربية التي تستبعدهم فعليًا من نطاقها.

كما يتناول الواقع الفلسطيني منذ النكبة، بوصفه واقعًا تحكمه المخيمات والعنف البنيوي، وصولًا إلى الحرب الراهنة، التي يعرضها كذروة لهذا المسار. في المجمل، يقدم النص قراءة نقدية عميقة تربط بين الفلسفة والسياسة، وتعيد طرح سؤال العدالة والمعنى في عالم يعيد تعريف نفسه على وقع ما يحدث في فلسطين.