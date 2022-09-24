الذكرى الـ24 لعملياتٍ قسامية انسحب منفذوها بسلام في القدس والخليل

توافق اليوم الذكرى الرابعة والعشرين لعملياتٍ قسامية، وقعت في مدينتي الخليل والقدس المحتلة، فيما تمكن منفذوها من الانسحاب بسلام، بعد إلحاق أضرار في صفوف قوات الاحتلال.

وفجّر مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 1998، عبوة ناسفة في محطة نقل صهيونية عند مدخل الجامعة العبرية بالقدس المحتلة، قبل أن ينسحبوا بسلام.

وبحسب ما أعلنه الاحتلال، أسفرت العملية البطولية في مدينة القدس المحتلة عن جرح صهيوني، ووقوع أضرار مادية في المحال التجارية داخل المحطة.

وفي عملية قسامية أخرى، أطلق مجاهد قسامي بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 1998، النار تجاه حافلة صهيونية عند مثلث القزازين في الخليل.

واستخدم المجاهد القسامي في عمليته البطولية مسدسا "9" ملم، في العملية قرب مستوطنة "خارصينا" بالخليل، وأدت إلى إصابة الحافلة بإضرار، فيما تكتم العدو عن خسائره البشرية في صفوف جنوده.

ورسخت كتائب القسام على مدار السنوات الماضية عبارة مهمة في عدد كبير من عملياتها الجهادية، وهي: "انسحاب المنفذين من مكان العملية بسلام".