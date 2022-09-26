رسميًا تحديد موعد الإعلان عن نتائج الشهادة السودانية 2022 رابط الفحص // توقعت مصادر من داخل وزارة التعليم السودانية، اليوم الاثنين، عن إعلان نتائج الثانوية العامة غدا الثلاثاء.

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تحديد موعد نتائج الشهادة السودانية

وأكدت المصادر، أن جميع أعمال الضبط اكتملت قبل 10 أيام.

وأشارت إلى أن النتيجة جارية حاليا لإدخال البيانات في الحاسب وإنهاء المعالجات.

كما وأوضحت أن النتيجة ستعرض على رئيس السيادة. المجلس 24 ساعة قبل اعلانه.

كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية 2022

يمكنك التحقق من نتائج طلاب المدارس الثانوية بمجرد الإعلان عنها رسميًا من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي السودانية.

حيث يمكنك الذهاب مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية على الإنترنت واتباع الخطوات التفصيلية على النحو التالي:

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نتائج الشهادة السودانية 2022

1- الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في السودان على الإنترنت “من هنا“.

2- من القائمة الرئيسية انقر على خيار نتيجة الثانوية العامة 2022.

3- أدخل رقم المقعد والبيانات الشخصية للطالب.

4- التأكد من إدخال البيانات وكتابتها بشكل صحيح.

يتم عرض النتيجة الخاصة بالطالب فور الإعلان عنها.

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