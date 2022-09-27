نتيجة الشهادة السودانية 2022 | موقع وزارة التربية والتعليم السودانية رابط الاستعلام برقم الجلوس

بالأسماء نتائج الشهادة السودانية 2022 .. رابط الاستعلام برقم الجلوس // أعلن وزير التربية والتعليم المكلف الأستاذ محمود سر الخاتم الحوري، أن موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية سيكون قبل نهاية سبتمبر.

وأوضح الحوري أن بعض المواعيد المنشورة في وسائل الإعلام غير دقيقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على وضع اللمسات النهائية وتنظيم بعض الإجراءات الفنية والإدارية لتحديد الموعد الرسمي لنتائج شهادة الثانوية العامة في السودان. 2022.

موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية

وأفادت مصادر إخبارية أن وزارة التربية والتعليم ستعلن نتائج امتحانات الشهادة السودانية نهاية سبتمبر المقبل.

وقالت مصادر إخبارية، :"إن الوزارة انتهت من أعمال التدقيق وتتبع الدرجات، ومن المتوقع إعلان نتائج الشهادة السودانية في موعد أقصاه 27 سبتمبر".

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الاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية 2022

يمكنك التحقق من نتائج طلاب المدارس الثانوية بمجرد الإعلان عنها رسميًا من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي السودانية.

حيث يمكنك الذهاب مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية على الإنترنت واتباع الخطوات التفصيلية على النحو التالي:

1- الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في السودان على الإنترنت “من هنا“.

2- من القائمة الرئيسية انقر على خيار نتيجة الثانوية العامة 2022.

3- أدخل رقم المقعد والبيانات الشخصية للطالب.

4- التأكد من إدخال البيانات وكتابتها بشكل صحيح.

يتم عرض النتيجة الخاصة بالطالب فور الإعلان عنها.

رصد درجات الشهادة الثانوية السودانية

وأكد وزير التربية والتعليم السوداني محمد صير الخاتم الحوري، أن موعد نتيجة شهادة الثانوية السودانية 2022 سيكون قريباً من بدء العام الدراسي الجديد الذي حددته الوزارة. تاريخ 2 أكتوبر.

وأكدت الوزارة أنها بدأت عملية تتبع وجمع درجات الطلاب تمهيدا لإعلان نتائج الشهادات السودانية نهاية الشهر الجاري.

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نتائج الشهادة السودانية 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم نهاية سبتمبر موعدا لإعلان نتائج الشهادة السودانية.

وأوضحت أن النتيجة مرتبطة باستكمال جميع مراحل عملها الرقابي قبل بدء العام الدراسي، مضيفة (سيتم الإعلان عن النتيجة نهاية شهر سبتمبر الجاري، بحسب البرنامج الذي تم إنشاؤه والمقرر لجميع الجوانب ذات الصلة. لهذا).

وأشار إلى أن الوزارة انتهت سابقا من مرحلة التصحيح الاختباري وستعلن عن الموعد النهائي لنتائج الشهادة الثانوية السودانية 2022، لافتا إلى أن العمل في الضبط يسير بخطى جيدة وفقا لسير جميع مراحلها المتتالية. العمل مشيدا بالمعلمين الذين يبدؤون العمل في السيطرة.

نتائج الثانوية العامة في السودان 2022، رابط الاستعلام

وزارة التربية والتعليم تعلن في مؤتمر صحفي نتيجة امتحان الشهادة السودانية التي تبث مباشرة من قاعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

انطلقت امتحانات الشهادة السودانية في 11 يونيو 2022 ، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام (536) ألف (614) طالباً وطالبة داخل وخارج السودان ، موزعين على (4252) مركزاً بينهم (18). مراكز خارج الدولة.

وقال :"إن عدد طلاب الدورة الأكاديمية بلغ (514) ألفاً و (346) طالباً وطالبة ، صناعي (6315) ، تجاري (3195) ، إناث (509) ، زراعي (176) ، مدني (3851) ، قراءة (101) ، بينما بلغ عدد الطلاب في القطاع الحرفي (8،100) طالب وطالبة".

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