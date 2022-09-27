السودان: رسميًا تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2022

السودان: رسميًا تحديد موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية // حددت وزارة التربية والتعليم السودانية موعد الإعلان عن نتائج الشهادة السودانية 2022.

رسميا موعد نتائج الشهادة السودانية 2022

وأعلن محمود سر الختم وزير التربية والتعليم السوداني، اليوم الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022، عن موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية 2022 يوم الخميس المقبل الموافق 29 سبتمبر 2022.

وأوضح أن نتائج الشهادة السودانية 2022، سيكون خلال مؤتمر صحفي في قاعة التعليم العالي الساعة الواحدة ظهرًا.





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تفاصيل نتائج الشهادة السودانية 2022

وأوضحت مصادر من وزارة التربية والتعليم السودانية، أن جميع أعمال الضبط اكتملت قبل 10 أيام.

وأشارت المصادر إلى أن النتيجة جارية حاليا لإدخال البيانات في الحاسب وإنهاء المعالجات.

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كما ونوهت إلى أن النتيجة ستعرض على رئيس السيادة. المجلس 24 ساعة قبل اعلانه.

الاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية 2022

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نتائج الشهادة السودانية 2022

1- الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في السودان على الإنترنت “من هنا“.

2- من القائمة الرئيسية انقر على خيار نتيجة الثانوية العامة 2022.

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3- أدخل رقم المقعد والبيانات الشخصية للطالب.

4- التأكد من إدخال البيانات وكتابتها بشكل صحيح.

يتم عرض النتيجة الخاصة بالطالب فور الإعلان عنها.

نتيجة الشهادة السودانية 2022 مباشر الأن