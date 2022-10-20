مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال (الإسرائيلي).

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط انتشار لشرطة الاحتلال وقواتها الخاصة في باحاته وعند أبوابه.

وأفادت دائئرة الأوقاف، بأن مرشدين يهود قدموا للمقتحمين شروحات عن "الهيكل" المزعوم، كما تخلل الاقتحامات أداء طقوس تلمودية في الأقصى، والمنطقة الشرقية منه.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، ودققت في هوياتهم، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وأطلقت دعوات مقدسية لمواصلة الرباط في المسجد الأقصى، وإحياء الفجر العظيم فيه، واستمرار التصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططاتهم بحقه.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.