 إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس 

أصيب عشرات المواطنين مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اندلعت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 102 إصابة، خلال المواجهات التي اندلعت اليوم في نابلس وعزون بقلقيلية ومخيم الفوار في الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان في بلدة عزون شرق قلقيلية وقوات الاحتلال وأصيب على إثرها مواطنين بالرصاص الحي بالأطراف السفلية من الجسم و العديد بالرصاص المغلف بالمطاط و غاز المسيل لدموع .

واعتدى جنود الاحتلال على الطواقم التلفزيونية أثناء إجراء مقابلات تلفزيونية عند بوابة البلدة المغلقة، وأبعدوهم عن المنطقة، واعتدوا بالضرب على المصور محمد عنايا، وصوبوا بنادقهم باتجاهه ومنعوه من مواصلة التصوير.

وفي رام الله، أصيب شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منقطة الفخذ، خلال مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، ونزف كميات كبيرة من الدم حتى وقع مغشيا عليه، ونقل إلى المستشفى.

وتواصلت المواجهات في النبي صالح لعدة ساعات منذ الصباح، فيما تواصل قوات الاحتلال أغلاق مدخل القرية منذ أمس، ومنعت مركبات المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، وأصيب على إثرها فتى يبلغ من العمر 16 عاما، بالرصاص الحي في القدم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وفي الخليل، قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية التي أقامتها منذ سنوات على المدخل الرئيسي لبلدة بيت أمر شمال الخليل، ومنعت المواطنين ومركباتهم من الخروج أو الدخول من وإلى البلدة، ما أجبرهم على سلوك طرق بديلة وعرة وبعيدة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سعير، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة فتى (16عاما) بالرصاص في البطن، ومنع جنود الاحتلال نقله لتلقي العلاج، حتى تمكن الأهالي من تخليصه من بين يدي جنود الاحتلال ونقله إلى المستشفى، ووصفت حالته بالخطيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين بينهم طفلان، بعد إصابتهم بجروح ورضوض والاعتداء عليهم بالضرب خلال مواجهات في منطقة باب الزاوية وسط الخليل.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات في بلدة الرام شمالا، استهدفت قوات الاحتلال عشرات الشبان عند مدخل بلدة الرام بالأعيرة النارية والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في البطن وصفت إصابته بالحرجة نقلت لمجمع فلسطين الطبي في رام الله، وأصيب عدد من الشبان بحالات اختناق.

واندلعت مواجهات أخرى بين الشبان وقوات الاحتلال عند شارع الجدار في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

وعمَ الإضراب الشامل الضفة والقدس، اليوم، استجابة لدعوات من القوى الوطنية والإسلامية وفاءً لدماء الشهيد عدي التميمي.

واستشهد، مساء أمس، الفدائي المطارد عدي التميمي (22 عاماً) منفذ عملية حاجز شعفاط الفدائية، بعد تنفيذه عملية بطولية أخرى على مدخل مستوطنة "معالي أدوميم" شرق القدس المحتلة.



وجاءت العملية البطولية الثانية للفدائي للتميمي بعد 12 يوماً من عمليته الأولى على حاجز شعفاط، التي نفذها من نقطة صفر وأدت لمقتل مجندة وإصابة آخر بجراح خطرة.

ونعت حركة حماس ابنها الشهيد البطل المطارد المجاهد عدي التميمي من بلدة عناتا بالقدس، الذي خضّب تراب القدس بدمه الطاهر، بعد تنفيذ عملية إطلاق نار بطولية وإصابته مستوطناً على مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم"، وذلك بعد أسبوعين من المطاردة إثر تنفيذه عملية شعفاط البطولية.