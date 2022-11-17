بحرية الاحتلال تستهدف قوارب الصيادين في بحر غزة

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الخميس، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن زوارق الاحتلال التي تجوب عرض البحر على مدار الساعة فتحت النار وخراطيم المياه صوب مراكب الصيادين العاملة قبالة شاطئ الواحة والسودانية شمال غرب مدينة غزة، ما أجبر الصيادين على التراجع ومغادرة البحر خشية على حياتهم.

يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتطاردهم في عرض البحر لمنعهم من ممارسة عملهم والحصول على لقمة عيشهم.