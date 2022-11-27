فيديو| مشجع سعودي يرفض الحديث مع مراسل (إسرائيلي) بمونديال قطر

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعًا مصوّرًا لمشجع سعودي يرفض الحديث مع مراسل لقناة (إسرائيلية) خلال مونديال قطر.

وفي المقطع، قال الشاب السعودي للمراسل "ليس هناك شيء اسمه إسرائيل، هناك فقط دولة اسمها فلسطين، وأنت غير مُرحَّب بك هنا".

ويُظهر المقطع رد المشجع السعودي على الصحفي (الإسرائيلي) الذي وقف صامتًا، وساند المشجعون الموجودون بجانب السعودي حديثه، مرددين شعارات داعمة لفلسطين.

📹 "ليس مرحباً بكم هنا".. مشجع سعودي يلقن مراسل قناة (إسرائيلية) أراد إجراء حوار معه بعد مباراة #السعودية وبولندا درسا لن ينساه. pic.twitter.com/poFO2unY8a — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) November 26, 2022

ويشهد مونديال كأس العالم 2022 رفضًا كبيرًا لوجود الإعلام (الإسرائيلي) لتغطية البطولة، إذ أكد مجموعة من الصحفيين (الإسرائيليين) رفض الجماهير العربية التحدث معهم.

ونشرت وكالة رويترز تقريرًا استعرضت فيه بعضًا من المواقف، قائلة إن العرب يرفضون التحدث إلى وسائل الإعلام (الإسرائيلية) في المونديال.

وفي وقت سابق اليوم، التقى المنتخب السعودي مع نظيره البولندي في مباراة سيطرت عليها السعودية بمؤازرة جمهورها الذي ملأ أغلب المدرجات، لكن بولندا خطفت النقاط الثلاث بهدف بيوتر جيلينسكي في الدقيقة 39، وآخر من روبرت ليفاندوفسكي بالدقيقة 82.

ورفعت بولندا -التي تعادلت بدون أهداف مع المكسيك في المباراة الأولى- رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقة بنقطة واحدة على السعودية التي حققت واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم بالفوز 2-1 على الأرجنتين في الجولة الافتتاحية.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند