المعلق دراجي: الرياضة فعلت لفلسطين ما لم تفعله السياسة

قال المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي اليوم الاثنين، إن الرياضة فعلت تجاه القضية الفلسطينية ما لم تفعله السياسة، في إشارة إلى التفاعل الجماهري الكبير مع فلسطين خلال مباريات مونديال كأس العالم في قطر 2022.

وأضاف دراجي في تصريحات صحفية، أن فلسطين حضرت بقوة في فعاليات المونديال رغم أن فريقها لا يشارك في البطولة.

وأوضح أن هذا التفاعل يؤكد بأن قضية فلسطين حية وما زالت قضية الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم.

وأشار إلى أن هذا التفاعل يخبرنا أيضًا بأن الشعوب العربية والأجنبية ليست مثل الأنظمة التي تُطبّع علاقتها مع "إسرائيل"، مردفًا: "لاحظنا حضور الأعلام الفلسطينية في كل مكان وبكل فعالية من فعاليات المونديال في قطر".

وأكد أن هناك الكثير من الأشياء يمكن أن تقوم بها الشعوب العربية والأجنبية، وتُحقق من خلالها انتصارات معنوية، مؤكدًا أن استعمال الرياضة شيء إنساني وليس شيئًا آخر.

يُذكر أن فعاليات ومباريات كأس العالم 2022 التي انطلقت في الرابع من نوفمبر/ تشرين ثاني المنصرم، أظهرت بروزًا قويًا لفلسطين، حيث توشح العديد من المشجعين من مختلف دول العالم بالكوفية الفلسطينية والأعلام الفلسطينية.

وانتشرت الكثير من المشاهد على منصات التواصل الاجتماعي تظهر رفض عدد من المشجعين العرب التحدث لوسائل إعلام إسرائيلية متواجدة في قطر لتغطية فعاليات المونديال في إشارة إلى تأييد الفلسطينيين.

المصدر: وكالة سند للأنباء