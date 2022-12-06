الاحتلال يعتقل ثلاث فتيات وشاب من باحات المسجد الأقصى

تواصل قوات الاحتلال عمليات التضييق والملاحقة للمصلين والمرابطين في المسجد الأقصى، في الوقت الذي تتصاعد الدعوات الاستيطانية لاقتحام واسع للمسجد في ما يسمى بعيد "الحانوكاه" اليهودي.

واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، ثلاث فتيات فلسطينيات من داخل المسجد الأقصى، وأخرجتهن من باب الأسباب تحت ذريعة رفع علم فلسطين داخل المسجد المبارك.

وذكرت مصادر محلية أن الفتيات من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وهن: شيماء رواجبة، ورند جوهري، وحنين دبوس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من داخل المسجد الأقصى، بعد الاعتداء عليه بطريقة وحشية، وحولته لمراكز التحقيق في البلدة القديمة بالقدس.

وفي الوقت الذي تلاحق فيه قوات الاحتلال المصلين والمرابطين في باحات الأقصى، اقتحم 188 مستوطناً المسجد عبر عدة مجموعات.

وتستعد جماعات الهيكل لإحياء ما يسمى “عيد حانوكاه” اليهودي في المسجد الأقصى، بتاريخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وسط دعوات فلسطينية لمواجهة مخططات التهويد الخطيرة.

وتستمر الدعوات الفلسطينية بضرورة الحشد والرباط في الأقصى خلال الفترة المقبلة، لإفشال مخططات المستوطنين لإحياء الأعياد اليهودية وتدنيس ساحات المسجد.

وأكدت الدعوات على أهمية شد الرحال إلى الأقصى والتواجد فيه بشكل مكثف، للتصدي لاقتحامات المستوطنين المرتقبة ومخططاتهم لتأدية طقوس تلمودية.