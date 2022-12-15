ترتيبات لنقل 8 جثامين لشهداء لقمة العيش من تونس لغزة

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د احمد الديك إن سفارة السلطة الفلسطينية لدى الجمهورية التونسية استلمت رسميا ٨ جثامين تم التعرف عليها بعد مطابقة العينات تعود لشهداء لقمة العيش من أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأضاف الديك أن السفارة بدورها سلمت الجثامين للشركة الناقلة، وأن الوزارة والسفارة تتابع جميع الاجراءات المتعلقة بنقلهم عبر الأراضي المصرية إلى ذويهم وأسرهم في القطاع، وذالك بالتنسيق الكامل مع سفارة فلسطين بالقاهرة

وشكر السفير الديك الأشقاء في تونس رئيسا وحكومة وشعبا، وجميع السلطات التونسية ذات العلاقة على كل ما قدمته من تسهيلات وما بذلته من جهود أخوية مخلصة في التعرف على الجثامين وتأمين نقلها إلى أرض الوطن.

وأشار إلى أن الوزارة ستعلن عن موعد نقل الجثامين عند الانتهاء من الترتيبات اللازمة مع السلطات المصرية المختصه