كاتب بالداخل المحتل: حكومة نتنياهو تتجه لحسم ملفات الصراع ‏

أكد الكاتب السياسي محمد وتد أن تهديد الحكومة القادم، يستهدف الفلسطينيين بشتى مواقعهم في ‏الداخل المحتل وفي الضفة والقطاع والقدس، كل حسب موقعه ومنطقته. ‏

وقال وتد خلال ندوة نظمتها مؤسسة الرسالة للإعلام، حول "تشكيل حكومة نتنياهو وتحديات ‏فلسطينيي الداخل" إن حكومات الاحتلال ترى في الداخل المحتل "طابور‏ا‏ خامسا‏"، وهو عمليا ‏كان ولا يزال يمثل بوصلة النضال الفلسطيني، وصمام أمان للقضية الفلسطينية؛ لذلك كانت دائما ‏الهجمة الشرسة على شعبنا، على غرار ما جرى في معركة الكرامة العام الماضي". ‏

ورأى أنّ الحكومة الجديدة لا تختلف عن حكومات نتنياهو المتعاقبة الخمسة منذ العام 2009، ‏فجميعها حكومات اليمين الديني المتطرف، الذي يسيطر على مراكز اتخاذ القرار، ويكون شريكا ‏فعالا في الحكم، بل صاحب القول الفصل في الحياة السياسية بالكيان. ‏

وذكر وتد أن كثير من الأوضاع الداخلية في (إسرائيل) تعاني من التفكك، وستنفجر، إلا أن ثمة ‏إجماع الآن بينهم على تصفية الفلسطينيين في معركة صراع وجود لا حدود، ويشهد على ذلك ما ‏جرى في النقب ويجري في القدس. ‏

وأوضح أن 300 ألف فلسطيني في النقب لم يعد لديهم أكثر من مليون دونم، من أصل 11 ‏مليون دونم، وهو الاحتياط الأخير من الأراضي الفلسطينية. ‏

وأكد أن 40 قرية مسلوبة الاعتراف مهددة بالهدم في النقب، وهو وجه آخر للنكبة في النقب، وهذا ‏عمليا ما يحدث في المدن الساحلية والمدن المختلطة. ‏

وبيّن وتد أن الوجود الفلسطيني يقلق يهودية الدولة، مشيرا إلى أن هناك مشروعا استيطانيا واجهه اليسار الذي اختفى تماما من الساحة الحزبية، اليوم الجميع يتحدثون عن دولة ‏‏(إسرائيلية) للمستوطنين في المنطقة. ‏

وحذر من أن حكومة نتنياهو تتجه لحسم الملفات كاملة في القضية الفلسطينية، وستكون البداية ‏من الداخل.‏