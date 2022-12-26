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^200 مثال: غزة العزة

الاحتلال يغرق مجددًا منازل ودونمات زراعية شرق خان يونس ودير البلح

سبورت سبورت

الرسالة نت-غزة

أغرقت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الإثنين، عشرات المنازل ودونمات زراعية، جراء فتحها "عبارات" مياه الأمطار خلف الشريط الحدودي شرق مدينتي خانيونس ودير البلح جنوب ووسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن الاحتلال أغرق عشرات المنازل ومئات الدونمات الزراعية شرق خان يونس ودير البلح، بعد فتحه "عبّارات" مياه الأمطار صوب الأراضي الزراعية والمناطق المنخفضة، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية كبيرة في الممتلكات.

وكانت قوات الاحتلال قد فتحت قبل يومين "عبّارات" مياه الأمطار شرق مدينة دير البلح، ما أدى إلى غرق عشرات المنازل والأراضي الزراعية، وتفاقم معاناة المواطنين، خصوصا في ظل المنخفض الجوي الماطر الذي يشهده القطاع، منذ السبت الماضي.

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