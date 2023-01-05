استشهاد فتى باشتباكات مع الاحتلال في نابلس

استشهد فتى فلسطيني، فجر الخميس، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) أثناء اقتحامها مخيم بلاطة شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الطفل عامر أبو زيتون (16 عاما) بعد إصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس فجر اليوم.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال منعت دخول الإسعاف إلى المخيم.

🎥 #فيديو| جدة ووالدة الشهيد عامر أبو زيتون تلقيان نظرة الوداع الأولى عليه، في مستشفى رفيديا. pic.twitter.com/CTNMh2rz3o — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 5, 2023

فيما أفاد شهود عيان بإطلاق النار من مقاومين تجاه قوات الاحتلال في عدة محاور بمحيط مخيم بلاطة، وتم رصد وسحب آلية عسكرية تعطلت بسبب الاشتباكات.

وقالت مجموعات عرين الأسود إنها قامت بالتَّصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال الصهيونيّْ بصلياتٍ من الرَّصاص عُقب اقتحامِهم لمخيم بلاطة فجر هذا اليوم.

وقال الشهود إن قوات الاحتلال اعتلت أسطح المنازل، وتزامن ذلك مع انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.

وانسحبت قوات الاحتلال من المخيم، وسط أنباء عن اعتقال أحد المواطنين.