القيادي مرداوي: رسالة القسام تؤكد جدية حماس في عقد صفقة تبادل سريعة للأسرى

أكد القيادي في حماس محمود مرادوي أن المقطع الذي نشرته كتائب القسام للجندي منغستو، يؤكد أن حماس جادة في نيتها عقد صفقة تبادل سريعة للأسرى.

وأضاف مرداوي أن "فيديو منغستو هو رسالة من كتائب القسام لتركيبة الكيان الجديدة العسكرية والسياسية، أن هناك فرصة لإبرام صفقة تبادل للأسرى".

وتابع :"الفيديو يؤكد أن الجنود الصهاينة لايزالو في قبضة كتائب القسام، وكل عمليات التحايل على الجمهور الصهويني لم تنطل على أحد".

وشدد على أن حماس ستبذل قصار جهدها من أجل أن يتم إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال، من دون أي تهاون تجاه قضيتهم.

وعرضت كتائب القسام اليوم، رسالة مصورة للجندي الصهيوني الأسير لديها "أفرها منغستو"، مؤكدة فشل رئيس أركان جيش الاحتلال المنتهية ولايته كوخافي، ومؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته.

وقالت الكتائب إنه "على رئيس الأركان الصهيوني الجديد، أن يعد نفسه لحمل أعباء وتوابع فشل سلفه".

وتساءل الجندي الصهيوني مغنستو في الرسالة المصورة التي بثتها كتائب القسام، عن موعد تحرك حكومة الاحتلال للإفراج عنه وعن رفاقه الجنود الأسرى.

وتابع مغنستو قائلاً: "إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟ أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا؟".