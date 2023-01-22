مركز: 130نقطة مقاومة شعبية بالضفة الأسبوع الماضي

أصدر برنامج الرصد والتوثيق في مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي تقرير مُخرجات الرصد للأحداث الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة الفاصلة ما بين تاريخ 14 يناير حتى تاريخ 21 يناير 2023.

ورصد المركز خلال الأسبوع الأول من العام الجديد 130 نقطة مقاومة شعبية ومسلحة، واستشهاد 6 فلسطينيين، إضافة لـ240 اعتداء من الاحتلال والمستوطنين استهدفت المواطنين والممتلكات والأراضي والأشجار.

فيما وردت في التقرير تفاصيل خُلاصات الرصد الميداني على النحو التالي:

اولاً: المقاومة:

بلغ إجمالي نقاط المقاومة 130 نقطةً شملت القدس والضفة المحتلتين. كان من هذه النقاط 34 نقطة مقاومة مسلحة جميعها في الضفة (بارتفاعٍ ملحوظٍ عن الأسبوع السابق مقداره 11 نقطة)، إلى جانب 96 نقطة مواجهة شعبية: 81 نقطةً في الضفة و15 نقطةً في القدس (بارتفاعٍ ملحوظٍ في الضفة عن الأسبوع السابق مقداره 24 نقطةً). وقد توزعت النقاط في الضفة الغربية، فشملت المقاومة المسلحة: 13 نقطة في جنين، و9 في نابلس، و7 في الخليل، و3 في رام الله، ونقطةً في طولكرم، وأخرى في طوباس، وشملت المقاومة الشعبية هناك: 23 نقطةً في نابلس، و19 في الخليل، و16 في جنين، و6 في رام الله، و5 في بيت لحم، و5 في قلقيلية، ونقطتين في طولكرم، ونقطتين في طوباس، ونقطتين في أريحا والأغوار، ونقطةً في سلفيت. أما نقاط المقاومة الشعبية في القدس فقد شملت: 5 نقاط في قلنديا، و3 في الطور، و3 في سلوان، ونقطتين في شعفاط، ونقطةً في بلدة جبل المكبر، ونقطةً في منطقة باب حطة.

ثانياً: الشهداء والمعتقلون:

ارتقَى 6 شهداء في الضفة الغربية المحتلة: شهيدٌ في بيت لحم، وشهيدٌ في الخليل، وشهيدان في رام الله، وشهيدان في جنين (بينما ارتقَى في الأسبوع السابق 8 شهداء: شهيدٌ في مخيم قلنديا بالقدس، و7 شهداء في الضفة الغربية المحتلة: شهيدٌ في نابلس، وشهيدٌ في الخليل، و5 شهداء في جنين.). وقد اعتَقلت قوات الاحتلال الصهيوني 140 مواطنًا: 94 منهم اعتقلتهم في الضفة الغربية، و36 اعتقلتهم في القدس، وعشرة مواطنين في الداخل المحتل أحدهم في عكا واثنان منهم في عرعرة و7 في يافا وكفر قاسم (بارتفاعٍ ملحوظٍ في الضفة والداخل مقارنةً بالأسبوع السابق، وانخفاضٍ في القدس، إذ كانت قوات الاحتلال قد اعتَقَلَت 126 مواطنًا: 74 منهم اعتقلتهم في الضفة الغربية، و51 اعتقلتهم في القدس، ومواطنٌ في النقب بالداخل المحتل). أما معتقَلو الضفة الغربية، فاعتُقِل 36 منهم في الخليل، و22 في جنين، و15 في بيت لحم، و12 في رام الله، و5 في طوباس، و4 في نابلس. وأما معتقَلو القدس المحتلة، فاعتُقِل 6 منهم في سلوان، و5 في حي راس العامود، و4 في العيساوية، و4 في البلدة القديمة، و3 في الطور، و3 في شعفاط، ومواطنان في صور باهر، ومواطنان في منطقة باب الأسباط، ومواطنان في منطقة باب العامود، ومواطنان في بلدة جبل المكبر، ومواطن في العيزرية، ومواطن في بيت حنينا، ومواطن في بيت دقو.

ثالثاً: اعتداءات الاحتلال والمستوطنين:

بلغ عدد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين 240 اعتداءً، شملت 98 اعتداءً في القدس، و128 اعتداءً في معظم محافظات الضفة الغربية، و7 اعتداءاتٍ في الداخل المحتل في عكا ويافا وكفر قاسم وعرعرة والنقب، و7 اعتداءاتٍ في قطاع غزة 4 في محافظة شمال غزة و3 في خان يونس (وقد سجَّلت الاعتداءات ارتفاعًا ملحوظًا عن الأسبوع السابق في القدس بمقدار 25 اعتداءً، وفي الداخل بمقدار 5 اعتداءات). وقد توزعت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية فشملت: 33 اعتداءً في جنين، و31 في الخليل، و16 في نابلس، و15 في رام الله، و14 في بيت لحم، و9 في طوباس، و6 في أريحا والأغوار، و4 في قلقيلية.

الاقتحامات:

بلغ عدد اقتحامات قوات الاحتلال الصهيوني 120 اقتحامًا، شملت: 45 اقتحامًا للقدس، و72 للضفة الغربية، و3 اقتحاماتٍ للداخل. أما اقتحامات الضفة الغربية فشملت 26 اقتحامًا لجنين، و18 للخليل، و9 لبيت لحم، و9 لرام الله، و5 لنابلس، و4 لطوباس، واقتحامًا لقلقيلية. وأما اقتحامات القدس فشملت 9 اقتحاماتٍ للطور، و9 لسلوان، و7 لمخيم شعفاط، و4 للعيساوية و3 لصور باهر، و3 للبلدة القديمة، واقتحامين لبيت حنينا، واقتحامين لبلدة جبل المكبر، واقتحامين لبيت دقو، واقتحامًا لحي وادي الجوز، واقتحامًا لبيرنبالا، واقتحامًا للعيزرية، واقتحامًا لحزما. (وقد سجَّلت الاقتحامات ارتفاعًا عن الأسبوع السابق مقداره في القدس 4 اقتحامات، ومقداره في الضفة 12 اقتحامًا).

هدم المنشآت والإخطار بالهدم:

نفَّذت قوات الاحتلال الصهيوني 24 عملية هدم: إحداها في قرية السيد في النقب بالداخل المحتل، و18 منهم في القدس إحداها في بيت حنينا وأخرى في بيت صفافا وأخرى في البلدة القديمة و15 في حزما، إلى جانب 5 عملياتٍ في الضفة الغربية: عمليتان منها في الخليل، وعمليتان في أريحا والأغوار، وعملية في قلقيلية. وقد شهدت الضفة الغربية 3 عمليات إيقاف بناء: إحداهم في رام الله، وعمليتين في طوباس. (وقد سجَّلت عمليات الهدم ارتفاعًا في القدس مقارنةً بالأسبوع السابق مقداره 11 عملية هدم، وسجَّلت العدد ذاته من عمليات الهدم في كل من غزة والداخل في ذلك الأسبوع).

ملاحقة المزارعين والصيادين واعتداءات أخرى:

تتواصل ملاحَقة قوات الاحتلال الصهيوني شبه اليومية للمزارعين والصيادين الفلسطينيين، وقد رُصِدَت 10 عمليات ملاحقةٍ للمزارعين: إحداها في سلوان بالقدس المحتلة، و5 في الضفة الغربية إحداها في قلقيلية وأخرى في أريحا والأغوار و3 في الخليل، إلى جانب 4 منها في قطاع غزة إحداها في محافظة شمال غزة و3 في خان يونس، إلى جانب 3 عمليات ملاحقةٍ للصيادين في محافظة شمال غزة بالقطاع. تُضاف إلى تلك الاعتداءات اعتداءاتٌ أخرى خارج التصنيفات السابقة بلغ مجموعها 43 اعتداءً، شملت 25 اعتداءً في الضفة الغربية، و15 اعتداءً في القدس، و3 اعتداءاتٍ في الداخل المحتل، وقد كانت الاعتداءات الأخرى الـ25 في الضفة على النحو الآتي: 7 اعتداءاتٍ في جنين، و4 في الخليل، و4 في بيت لحم، و4 في رام الله، و4 في نابلس، واعتداءان في طوباس.

اعتداءات المستوطنين:

سُجِّلت اعتداءات المستوطنين التي بلغت 37 اعتداءً في الضفة الغربية والقدس. أما في الضفة الغربية فقد رُصِدَ 18 اعتداءً: 7 في نابلس، و4 في الخليل، و3 في أريحا والأغوار، واعتداء في بيت لحم، واعتداء في رام الله، واعتداء في قلقيلية، واعتداء في طوباس. وأما في القدس فقد رُصِدَت 9 اعتداءات: 12 اعتداءً في باحات المسجد الأقصى، و3 في قلنديا، واعتداءان في سلوان، واعتداءٌ في البلدة القديمة، واعتداءٌ في الطريق الواصل بين القدس وبيت لحم (بارتفاعٍ مقداره اعتداءان عن الأسبوع السابق).

جدير بالذكر ان هذا التقرير يصدر بشكل اسبوعي عن مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي ضمن أنشطة برنامج الرصد والتوثيق.