20 شهيداً في جنين منذ بداية العام

استشهد اليوم الأحد الشاب عمر طارق السعدي (٢٤ عاماً)، متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، الخميس الماضي في جنين.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيد السعدي من المقاومين البارزين في كتيبة جنين، وأصيب خلال مشاركته في التصدي لاقتحام المخيم.

وباستشهاد المقاوم السعدي، يرتفع عدد شهداء جنين منذ بداية العام الى 20 شهيداً، 10 منهم ارتقوا إثر جريمة الاحتلال في المخيم يوم الخميس الماضي.



والشهداء هم: عمر طارق السعدي (٢٤ عاماً) ،وصائب عصام محمود ازريقي (26 عاما) من مدينة جنين، وعز الدين ياسين صلاحات (22 عاما)، وعبد الله مروان جمعة موسى (18 عاما)، ووسيم أمجد جعص (19 عاما)، والمسنة ماجدة عبد الفتاح عبيد (61 عاما) من مخيم جنين، ومعتصم محمود أبو حسن (37 عاما) من اليامون، ومحمد محمود صبح (35 عاما)، والشقيقين محمد ونور سامي غنيم (34 و23 عاما)، وثلاثتهم من بلدة برقين.

ولا تزال قوات الاحتلال تعتقل والد الشهيدين الشقيقين غنيم، وحولته اليوم للاعتقال الإداري 6 أشهر.

وخلال الاشتباكات التي شارك فيها مقاتلون من كتائب القسام، أسقط مقاومون طائرة استطلاع من نوع "درون" تابعة لجيش الاحتلال، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.