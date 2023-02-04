جماهير جنين تشيع جثمان الشهيد عبد الله قلالوة

شيعت جماهير جنين، ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد عبد الله سميح قلالوة (25 عاماً)، الذي ارتقى إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه قرب حاجز حوارة، مساء أمس الجمعة.

ونقل جثمان الشهيد من مستشفى رفيديا في نابلس، إلى المستشفى التركي في طوباس، ومن ثم إلى مسقط رأسه في قرية الجديدة جنوب جنين.

وألقت عائلة الشهيد النظرة الأخيرة عليه في منزلها بالجديدة، بحضور والدته وزوجته التي أنجبت طفلاً قبل شهر واحد فقط.

ونقل جثمان الشهيد إلى مسجد الجديدة الكبير لأداء صلاة الجنازة عليه، ومن ثم مواراته الثرى في مقبرة القرية.

ولف جثمان الشهيد بالعلم الفلسطيني، فيما ردد المشيعون هتافات الفداء للشهيد مُطالبين بالثأر والانتقام من الاحتلال والمستوطنين.

وبالتزامن مع التشييع، عم الإضراب الشامل كافة المؤسسات والمدارس والمحال التجارية في بلدة الجديدة؛ حداداً على روح الشهيد.

وباستشهاد الشاب قلالوة، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا في الضفة الغربية منذ مطلع العام إلى 36 شهيداً، بينهم 8 أطفال وسيدة.