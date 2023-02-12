مواجهات في الطور والاحتلال يغلق منزل عائلة الشهيد حسين قراقع

أغلقت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد منزل عائلة الشهيد حسين قراقع في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال استخدمت ألواحاً معدنية لإغلاق شبابيك المنزل وأبوابه ولحامها.

وحاصرت قوات الاحتلال المنزل والطرق المؤدية إليه بمئات الجنود، كما دفعت بآليات عسكرية للبلدة، ونصبت حواجز في المنطقة.

بالتزامن مع ذلك اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال التي اقتحمت الطور واعتلت أسطح البنايات السكنية.

وأطلق الشبان المفرقعات النارية والحجارة صوب قوات الاحتلال، وحاولوا إغلاق الطرق المؤدية لمنزل عائلة قراقع بالحاويات الكبيرة.

ونفذ الشهيد حسين قراقع عملية دهس بطولية في "حي راموت" الاستيطاني بالقدس المحتلة، يوم الجمعة الماضية أدت لمقتل 3 مستوطنين وإصابة عدد آخر بجراح.

يأتي ذلك في وقت أطلق فيه نشطاء مقدسيون دعوات للتواجد والرباط في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، اليوم الأحد، للتصدي لمجزرة الهدم بعد إبلاغ سلطات الاحتلال عدة منازل بضرورة اخلائها لأنها ستعمل على هدمها.

وأخطرت محكمة الاحتلال مساء أمس السبت، ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم في بلدة جبل المكبر جنوب القدس، تمهيدا لهدمها.

وطالبت قوات الاحتلال في القدس المحتلة أصحاب خمسة منازل في جبل المكبر بضرورة إخلائها تمهيدا لهدمها غداً الأحد.

وأفاد محامي عائلات جبل المكبر رائد بشير أن الاحتلال أخطر بإخلاء 5 منازل في البلدة تمهيداً لهدمها اليوم، تعود للمواطنين: إبراهيم بشير وأدهم بشير وزيد بشير وعثمان عويسات وإيهاب الحصيني، لافتاً إلى أن المواطن الحصيني الذي بدأ بإخلاء منزله بالفعل.