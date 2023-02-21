هآرتس: مستوى ثقة الجمهور الفلسطيني بالسلطة صفر

قالت صحيفة هآرتس العبرية، الثلاثاء، إن مستوى ثقة الجمهور الفلسطيني، بقيادة السلطة، والإدارة الأميركية، و(إسرائيل)، هو "صفر".

ووفقًا للصحيفة، فإن أي بيان يعبر فيه المجتمع الدولي عن قلقه وبدون أن يغير شيئًا على الواقع اليومي بالنسبة للفلسطينيين، فهو لا قيمة له، خاصة مع استمرار سيطرة المستوطنين على الأوضاع، وطالما أن قوات الاحتلال (الإسرائيلي) تقوم يوميًا بحملات اعتقال، وطالما لا زالت عمليات هدم البيو مستمرة، وطالما أن الاحتلال قائم بكل تبعاته، وطالما أن إدارة جو بايدن مثل سابقاتها تسعى لإدارة الصراع وليس إنهائه، وطالما أن الضغط الأميركي يركز على تهدئة الأوضاع من خلال تقديم تنازلات مدنية وليس على ترسيم الحدود.

وأشارت الصحيفة إلى ما جرى في مجلس الأمن الدولي بالأمس، بعد إصدار بيان عام حول الاستيطان في أعقاب سحب الطلب الفلسطيني - العربي الذي كان يركز على إدانة الخطوات (الإسرائيلية) الأخيرة.

وقالت إن القيادة الفلسطينية فضلت منح الإدارة الأميركية فرصة أخرى وعدم الدخول في صدام معها، مشيرةً إلى أن هناك من حث الرئيس عباس على عدم الموافقة، وجلب الولايات المتحدة إلى حق النقض ووضعها في موقف الأقلية مرة أخرى.

المصدر: القدس