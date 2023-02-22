إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس وغزة

أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، في عدة مناطق بالضفة والقدس وغزة.

واندلعت المواجهات في نقاط التماس مع قوات الاحتلال؛ احتجاجا على مجزرة نابلس التي أسفرت عن استشهاد عشرة فلسطينيين، بينهم مُسنان وطفل.

ففي القدس، اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال (الإسرائيلي) في بلدة الرام شمال المدينة، وفي محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس، شرق المدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة عدد من الشبان بالاختناق، فيما اعتدت قوات الاحتلال على أحد الشبان المقدسيين بالقدس.

وفي الخليل، أُصيب شابان برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مخيم العروب، أُطلق خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي في الأطراف، حيث وصفت إصابتهما بالمتوسطة.

وفي رام الله، أُصيب شابان برصاص الاحتلال خلال المواجهات في قرية النبي صالح شمال غرب المدينة.

وقالت وزارة الصحة، إن إصابة متوسطة في البطن برصاص الاحتلال الحي، وصلت إلى المستشفى الاستشاري من قرية النبي صالح.

وفي غزة، فتحت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) نيران أسلحتها، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من المواطنين يتظاهرون قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، فإن جنود الاحتلال فتحوا النار وأطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مئات الفتية والشبان الذين تظاهروا بشكل سلمي قرب السياج الفاصل شرق القطاع.

وأضافت المصادر، أن سيارات الإسعاف هرعت إلى الأماكن المستهدفة وسط ورود أنباء أولية عن إصابات في صفوف المواطنين.