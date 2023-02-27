أبو مرزوق: شعبنا يتجه نحو انتفاضة كبيرة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن الشعب الفلسطيني "يتجه نحو مقاومة شاملة مع الاحتلال، أقرب ما تكون إلى انتفاضة كبيرة".

وأضاف أبو مرزوق، خلال لقاء نظمه الموقع الرسمي لحركة حماس (الناطق باللغة الإنجليزية)، مساء أمس الأحد، أن توجهات الحكومة (الإسرائيلية) الحالية "تدفع لمواجهة مباشرة مع الشعب الفلسطيني، ولن يستطيع الاحتلال الحد منها".

وتابع أن التصعيد في الضفة والقدس له علاقة مباشرة بالأوضاع التي يخلقها الاحتلال، مؤكدًا أن "أية تحركات سواء في شهر رمضان أو غيره لن تقابلها حماس بالورود، وستقاوم المحتل المجرم".

وأردف قائلا: "لن نستطيع إلّا أن نواجه إجراءات الاحتلال بمقاومة مسلحة للدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وفي غزة غرفة عمليات مشتركة للمقاومة، تتعامل مع كل إجراءات الاحتلال".

وأوضح أبو مرزوق أن "الاعتداءات الصهيونية بالضفة والقدس وتوسيع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح كانت المحرك الأساسي لمعركة سيف القدس عام 2021، والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال حاليًا أعمق تأثيرًا مما كان في ذلك الوقت".

وأكد القيادي في حماس أن "الهدوء سيعود بانسحاب الاحتلال من الضفة والقدس، وما دام هناك احتلال توجد مقاومة".

وتابع: "شعبنا الفلسطيني أكثر الشعوب تطلعًا للحرية والانعتاق من الاحتلال، وإذا كان المجتمع الدولي يريد الهدوء فعليه دفع الاحتلال للانسحاب من أرضنا المحتلة".