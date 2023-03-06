وصفة للتصعيد.. الاحتلال يستعد لإخلاء 6 منازل فلسطينية بالقدس

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الإثنين، إن سلطات الاحتلال (الإسرائيلية) ستعمل على إخلاء 6 عائلات فلسطينية من منازلها في شرقي القدس المحتلة خلال الشهر الجاري.

وبحسب الصحيفة، هذا العدد قياسي لعمليات الإخلاء في شهر واحد، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وعيد "الفصح اليهودي"، وهي تواريخ شهدت في السنوات الأخيرة توترات أمنية شديدة في القدس.

واعتبرت أن عملية الإخلاء في هذا الوقت وصفة لتصعيد أكبر تزامنًا مع هاتين المناسبتين.

وأشارت إلى أن عمليات الإخلاء ستتم بسبب مطالبات من عائلات يهودية بإخلاء تلك المنازل بإدعاء أنها كانت تمتلكها قبل عام 1948.

وبينت أن من بين تلك المنازل، ما يقع في حي الشيخ جراح الذي كان أحد أسباب اندلاع أحداث "حارس الأسوار/ سيف القدس" في مايو/ أيار 2021.