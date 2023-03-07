6 شهداء و12 إصابة برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم جنين

استشهد 6 مواطنين أحدهم من كتائب القسام، فيما أصيب 12 آخرون برصاص الاحتلال، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامه مخيم جنين ومحاصرته أحد المنازل.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال (الإسرائيلي) مخيم جنين وأطلقت صاروخاً على منزل تحاصره، بزعم وجود منفذ عملية (حوارة) بداخله، والتي أدت لمقتل مستوطنين اثنين في 26 فبراير/ شباط الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد كل من: محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، ومجد محمد حسينية (26 عاماً)، وطارق زياد ناطور (27 عاماً)، وزياد أمين الزرعيني (29 عاماً)، وعبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً)، ومعتصم ناصر صباغ (22 عاماً).

والشهيد عبد الفتاح خروشة من مخيم عسكر بنابلس، هو أحد عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وهو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 9 سنوات، وتحرر منها بتاريخ 13 من يسمبر 2022.

وخاض مقاومون من كتائب القسام اشتباكات مع قوات الاحتلال في جنين، ما أدى لوقوع إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال، فيما تمكنت المقاومة من إسقاط طائرتين مسيرتين للاحتلال.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم، رشق خلالها الشباب الثائر مركبات الاحتلال بالحجارة.

يتبع ..