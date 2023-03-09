ملصة: الأردن تمارس ضغوطا على الأسيرة المحررة أحلام التميمي

قال الأسير الأردني المحرر وعضو لجنة الأسرى بنقابة المهندسين بالأردن مازن ملصة، إن الأسيرة المحررة والمجاهدة البطلة أحلام التميمي، التي أمضت حوالي ١٠ سنوات في معتقلات الاحتلال، تلاحق من اللوبي الصهيوني الذي ضغط على الحكومة الأمريكية لملاحقتها والمطالبة باعتقالها عبر الانتربول الدولي، فلا تستطيع الخروج من الأردن أو السفر إلى أي مكان.

وأضاف ملصة في تصريح خاص لـ"الرسالة" أن الحكومة الأردنية تضغط عليها وتخنقها وتتماشى مع الضغوط الأمريكية والصهيونية عبر إبعاد زوجها الأاسير المحرر نزار التميمي الذي أمضى 20 عاما في المعتقلات الصهيونية.

وتابع " فهل تحاول الحكومة الأردنية الضغط على أحلام حتى تخرج من الأردن ويتم اعتقالها. ام تحاول معاقبتها على جهادها ونضالها ضد الاحتلال، أم تحاول كسب الرضى الأمريكي والصهيوني ولو على حساب بنتنا واختنا المجاهدة التي هي شرفنا وعرضنا وفخرنا".

ويختم متسائلا "هل نحن نحلم أم هي الحقيقة المرة؟!!!".