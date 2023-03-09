دعوات للحشد وإحياء حملة (الفجر العظيم) غداً بالمسجد الأقصى

انطلقت دعوات مقدسية، اليوم الخميس، لإحياء حملة الفجر العظيم غداً الجمعة 10 مارس، في المسجد الأقصى، والحشد والرباط بشكل واسع في باحاته؛ لإفشال أطماع الاحتلال الاستيطانية في السيطرة عليه.

وشددت الدعوات على أن الحشد في باحات الأقصى يشكل قوة للمقدسيين، والرباط فيه يمثل درعاً لحمايته أمام اقتحامات المستوطنين المتزايدة ومحاولات تنفيذ مخططات التهويد في القدس المحتلة.

وتأتي حملة (الفجر العظيم) لاستنهاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر، وعادت في واقع شهد تغيرات ميدانية وسياسية، في سياق الصراع مع الاحتلال (الإسرائيلي).

وانطلقت (الفجر العظيم) لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحامات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكررة له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك.

وتصاعدت وتيرة الاقتحامات والتحريض ضد المسجد الأقصى، والذي شهد خلال شباط/فبراير الماضي، اقتحام أكثر من 3 آلاف و587 مستوطنًا، أدوا صلوات تلمودية وما يسمى بـ(السجود الملحمي) عند أبوابه.

وتطالب الجماعات المتطرفة بمضاعفة أعداد المقتحمين للأقصى خلال عيد (الفصح)، الذي يتوافق مع الأسبوع الثالث من رمضان ما بين 6-12 نيسان/أبريل المقبل، حيث بدأت بحشد أنصارها من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد.