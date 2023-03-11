طبيب أسنان ياسر عرفات يكشف حالته الصحية قبل وفاته

نشر موقع أيقونة ثورة، إفادة د. أسامه ملحيس زميل الطبيب سعيد درس "الطريفي"، الذي أعلن عن وفاته بشقته بظروف غامضة قبل نحو تسعة أعوام، وذلك لإخفاء أدلة جريمة اغتيال الرئيس ياسر عرفات أبو عمار.

وعثر على الطبيب الطريفي وهو طبيب الرئيس الراحل ياسر عرفات في حالة غيبوبة بمنزله صباح 14 مايو 2004، لينقل لمشفى الفرنساوي بالقدس ويعلن عن وفاته لاحقاً.

إفادة د . أسامه ملحيس

8/2/2012

بعد تأدية اليمين القانوني

الاسم: أسامه حفظي مسعود ملحيس

الوظيفة: جراح وجه وفكين

طبيعة العلاقة اثناء فترة حياة الاخ ابو عمار: طبيب معالج

تاريخ العمل: في غزة 94 الى استشهاده

رقم الجوال : 0599801437

هاتف قديم:0598818925

العنوان: نابلس – الجبل الشمالي

س: هل قمت بمعاينة الرئيس أبو عمار؟

ج:عندما جاء اول مرة الى نابلس تكلم معي الدكتور عمر دقه واخبرني بأن الرئيس يعاني من الم في احد اسنانه بسبب التسوس فعندما جاؤوا للعيادة عندي كان معه المرافقين وكان هناك الكثير من البنايات الموجودة حول العيادة الخاصة بي والموجودة في الطابق الثاني وبعدها ما فهمته انه تم الاتفاق مع دكتور يدعى احمد جبر وطلبوا مني الحضور وذلك من اجل معالجة السن والدكتور احمد جبر وهو دكتور قديم ومتمكن وهو من الاسماء اللامعة في نابلس فأنا قلت للدكتور عمر انني اشعر بالخجل بان اقوم بالعمل في عيادة طبيب متمكن وقدير فقلت له بانني سوف اقوم بالإشراف واذا لاحظت وجود أي شيء غير صحي سوف أقوم بتوقيفه فعندما فحصنا سنه لاحظت وجود تسوس وما أذكره بأن ابو عمار كان عنده سن واحد فقط معمول به وكانت جميع اسنانه بحاله جيده ونظيفة فذكر في حينها ان من عملها له هو شخص ارمني في بيروت بالنسبة لهذه الطاحونة فكان الدكتور مرتبك في حينها وكان الرئيس ابو عمار عنده افراز كبير للعاب فكانت الحشوة لا تثبت في مكانها من شدة اللعاب وما اذكره بان الدكتور احمد جبر قال للرئيس ابو عمار بان افراز اللعاب عندك قوي جدا فانا مزحت مع الرئيس وقلت له بان قوة افراز اللعاب تعني القوة في كل شي فقال ان هذا صحيح وهذا كان في المرة الاولى اما المرة الثانية فكانت عندما اتصل بي الدكتور عمر دقه وقال لي بان الرئيس بحاجه لعمليه وذلك لمعالجة طاحونه العقل الموجودة في الفك السفلي وطلب مني ان احضر نفسي واحضر المعدات لإجراء العملية له فانا جهزت جميع الادوات جميعاً.

س: هل شعرت بان شخص اخر قام بالاطلاع على اسنان الرئيس قبلك؟

ج: انا عندما وصلت المقاطعة في فترة الحصار وكانت الطرق ليست سهلة فقمت بتعقيم كل ما يلزم ولفيته واخذت سيارة اسعاف من مستشفى رفيديا وجئت بها من نابلس الى رام الله وكان هناك الكثير من الحواجز فطلبت من السائق ان نضع الادوات بحيث لا يستطيع احد ان يلمسها وقلت له اننا سوف نتجه الى مكتب الرئيس ومن الممكن ان اقوم بخلع طاحونه له ولقد قام الجيش بإيقافنا مرتين ولكن للسؤال عن الهوية وليس اكثر من ذلك.

س: يعني كانت الادوات مؤمنه بشكل كامل؟

ج: نعم

س: كان السائق عنده علم بالموضوع؟

ج: نعم وذلك لان الادوات كانت معقمه وملفوفه وموضوعه في صواني فانا لا اريد ان يلمسهن اي أحد وذلك لإنهن معقمات.

س: ما هو اسم السائق؟

ج: عمار مصاروه.

س: من ناحية فنيه وكخبره هل بالإمكان ان نحشي الطاحونة بماده مضرة للإنسان؟

ج: عندما تمت الدراسة فان ماده الارسنك ( الزرنيخ) ممكن ان تؤذي ولكن ليس الى هذه الدرجة ولكن كل شي عن طريق الدم ممكن.

س: من كان موجود معك عندما قمت بالجراحة؟

ج:انا عندما وصلت المقر استقبلني الدكتور عمر وادخلت جميع الادوات معي فكان الدكتور عمر والبطراوي ايضا وسألته عن صحة الرئيس فقال انه افضل من صحتي وكان الدكتور سعيد درس الطريفي فقال لي بان طاحونة العقل هذه قام بشغلها له وقام بتحنيطها له وانها التهبت وقام بأخذ انتي بيوتك وتم علاجها، وسألتهم عن التجهيزات الموجودة عندهم اذا كان موجود دالتا يونت فاحضروا لي حقيبة كانت تحتوي على دالتا يونت على اساس ان يكون هناك استعداد فرأيت بان كل شي موجود كجهاز وحتى الهالت بيرز والبيرت والادوات كانت موجوده عندي ومعقمه فعندما جاء الرئيس ابو عمار وقال بانه اصبح جيد فقلت للرئيس ابو عمار بناء على المعلومة التي اعطاني اياها سعيد درس بان هذه الطاحونة كانت محنطه وادت الى مشكله معينه واذا التهبت مرة اخرى فسوف تؤدي الى مشكلة كبيره وقد تضطر الى دخول المستشفى لإجراء العلاج.

س: ما المقصود بانها محنطه؟

ج: هي عملية قتل العصب بحيث يتم تحنطها تحنيط فقلت له انه في وضعك وكان لا يوجد تصوير اشعه في حينها فقمت بإجراء العملية في الغرفة الموجودة عند الدكتور عمر وجلس الرئيس على كرسي خشب.

س: ما هي الفترة بين عملية تحنيطها وبين العملية التي قمت بإجرائها؟

ج: لا اذكر ولكن اعتقد انها كانت في فترة الحصار.

س: بالترتيب حسب الأقدمية من الاقدم انت ام سعيد درس؟

ج: سعيد اقدم مني.

س: لماذا طلبوك بما ان سعيد درس بنفس المجال؟

ج: الدكتور احمد هشام الدجاني اعتقد بانهم استشاروه بعلاج السيد الرئيس فكان الدكتور هشام الدجاني يحول لي حالات من رام الله الى نابلس فقال الدكتور عمر بانه لا ينصح ان يقوم احد غير الدكتور اسامه ملحيس بإجرائها وذلك لأنني دكتور جراح ومتمكن واذكر انه موجود اثناء العملية فانا سألت الدكتور عماد وقال بانه حضر لاحقاً.

س: هل يوجد شخص اخر في نابلس غير الدكتور احمد جبر قام بمعالجة السيد الرئيس؟

ج: لا، وقد وضع له حشوة فضه ولم يقم بإجراء اي شي اخر وبعدها سألت الدكتور عنه فقال لي الله لا يعطيكم العافية وذلك لأنه اول ما وصل ابو عمار غزة سقطت الحشوة فقام بإجرائها عند خلدون السقا في غزة اعاد الحشوة.

س: هل تذكر تواريخ معينه اثناء الاجراء الذي تم في المقاطعة خلال الحصار؟

ج: لا

س: في اي سنه تقريبا؟ هل اثناء المرض الكبير للسيد الرئيس؟

ج: لا فقد كان ابو عمار بصحة جيده في حينها ولكن عندما قمنا بإزالة العصب عند الرئيس ابو عمار شعرت بصعوبة الموضوع وذلك لان ظروف العمل لم تكن جيده وصعبه.

س: كيف كانت الاضاءة؟

ج: انا كنت اعمل بإضاءة تيبل لامب واذكر ان الطاحونة كانت معقوفه جدا وطلبت ان احتفظ بالطاحونة ولكن الجميع رفض.

س: لم يكن حضورك بناء على توصيه من الدكتور سعيد؟

ج: لا ليس من الدكتور سعيد بل توصيه من الدكتور هشام الدجاني.

س: عندما قمت بإعطائه البنج هل قمت بحساب كل شي؟

ج: كل شي واخذت كل شي من العيادة عندي واحضرت بنج باندرلين وبدون اندرلين وقلت للرئيس ابو عمار بانه بدون اندرلين قد يصبح هناك القليل من الم وعندما حدث القليل من الم قال الدكتور سعيد بانه يوجد معه بنج عالمي فرفضت.

س: لماذا لم تستخدم البنج العالمي؟

ج: وذلك لأنه بدون بنج آمن اكثر.

س:هل كان هناك صور اشعه بحيث انه عندما قام بإجراء الاسنان عند الدكتور هشام كان هناك صور اشعه وذلك لأنها موجوده في الفك السفلي وكما هو معروف انه من الصعب العمل بدون صورة اشعه وذلك للخوف من كسر العصب؟

ج: نعم وانا لا اعلم عن وجود صور الأشعة.

س: هل حدث كسر معين او نزيف معين بعد العملية؟

ج: لا النزيف العادي.

س:لقد قلت بان الضرس كان مفتوح سابقا ومعموله تحنيط؟

ج: نعم لقد كان لون الضرس غامق ( داكن) وهذا معروف في حالة التحنيط.

س: انا ما اعرفه ان السن عند الشخص الكبير يختلف عن السن عند الشخص الصغير فما يؤدي الى تغير لون السن هو وجود قنوات معينه وكلما كبر الانسان في العمر يصبح لها تكلس فانا افترض علميا بانه مهما كانت المادة الموضوعة في السن وذلك بسبب التكلس فلا يجب وجود تغير في لون السن الا اذا كانت عملية قتل العصب او بتره حدثت خلال فتره سابقه وطويله فانا استغربت بان لون السن متغير ونحن نقول بان التحنيط حصل في فترة الحصار وهذه مده ليست بطويله ؟

ج: انا ما اريد قوله بان سن الرئيس قاتم وهذا يعني بان الرئيس كان يعاني منه حتى وصل لتحنيط العصب.

س: هل ظهر ليجن في الروت(مشكله) تحتها؟

ج: لا لا عادي ولقد نزف بالشكل المعقول ممكن ان تؤدي المادة المحنطة الى تصبغ لون السن اذا كان هناك مشكلة في الروت.

س: هل كان الضرس مثبت بالعظم بشكل جيد؟

ج: ما غلبنا هو عدم وجود صور اشعه.

س: هل كان الضرس كلوزد؟

ج:لا، ولكن كان الروت الخاص به منعطف بشكل كبير.

س: من هو الشخص الذي طلبت منه الاحتفاظ بالضرس؟

ج: من ابو عمار نفسه ولقد ابتسم وكان عنده مجال ان يوافق ولكن جميع من حوله قالوا لا.

س: انا افترض انه عندما يتم خلع ضرس من اسنان الرئيس او الملك لابد من الاحتفاظ به؟

ج: لا اعلم.

س: هل قمت بإجراء جراحه للسن؟

ج: نعم بحيث انني فتحت اللثة وقمت بالتوسيع وخلعت الضرس.

س: بعدها وضعتم له غرز؟

ج: نعم وبعدها جلست حوالي ساعة او ثلاث ارباع الساعة.

س: اين كان هشام في هذا الوقت؟

ج:لا اعلم ان كان موجود او جاء بعد ذلك ولكن سعيد كان موجود.

س: عندما صعدتم وجدتم شخص موجود عند الرئيس؟

ج: كان روحي فتوح وقال ان عنده سن يهتز وقال سعيد بان هذا الضرس لا يحتاج الى بنج وقام بخلعه بدون بنج.

س: عندما تم وضع الغرز للسيد الرئيس هل لاحظت وجود نزيف أكبر من العادي؟

ج: لا لا لقد كان نزيف عادي.

س: نحن معنين بالتوقيت في ذلك الوقت وانت قلت انه في فترة النصف ساعه بان وضع التخثر كان عادي؟

ج: نعم بحيث انني عدما صعدت للاطمئنان على الرئيس كان قد ازال الغوز.

س: هل كان الرئيس يعاني من انخفاض في عدد الصفائح؟

ج: لا لم يكن هناك اي شيء وبعد اسبوع اتيت بناء على اتصال من الدكتور عمر للاطمئنان على وضع الرئيس فرأيت بان الجرح كان شبه ملتئم وطلب في حينها الرئيس ان نقوم بتركيب طاحونه مكانه.

س: ما هو نوع البنج المستخدم مع العلم بان سعيد كان غير مقتنع بعدم استخدام الانتدرلين؟

ج: انا بعد ان اعطيت الرئيس بنج اظهر بعض الالم فقال سعيد بانه عنده بنج عالمي فطلبت انا والدكتور عمر من سعيد ان لا يتدخل وانا لم اسال عن المعدات الموجودة مع سعيد لأنني اريد ان اشتغل بمعداتي.

س: هل لاحظت اي شي غريب وذلك بسبب تدخل سعيد بموضوع العلاج؟

ج: لا ولكنه يريد ان يتودد للرئيس.

س: هل علم هشام بموضوع التحنيط؟

ج: لا اعتقد فانا اخذت المعلومة من سعيد.

س: هل كنت تعرف الدكتور عمر من قبل؟

ج: نعم بعرفه من غزة.

س: هل تعرف بوجود مشكلة معينه موجودة عند الرئيس في نفس طاحونة العقل وقام بعملها عند الدكتور هشام وايضا قام بتوصية عليك هل قال لك شيء في ذلك الحين؟

ج: لا لا

س: لم يخبرك بوجود مشكلة بالطاحونة ورفض علاجها وذلك لاننا نحتاج الى جراحه؟

ج: لقد كان الدكتور هشام يحول لي الحالات المعقدة جدا الى نابلس فانا اجريت الاولاد الدكتور هشام الاثنين عمليات في طواحين العقل.

س: لقد قلت بانك اردت اجراء الجراحة في عيادة الدكتور هشام ولكنك لم تجد المعدات التي تلزمك كامله هناك؟

ج: اردت اجراء الجراحة لأولاد الدكتور هشام واجريت لاحد منهم اما الاخر فكان الوضع صعب.

س: هل كانت عيادة الدكتور هشام غير متهيئة بالشكل الجيد؟

ج: لقد كانت مهيئة ولكن ليس لإجراء جراحه.

س: هل تعتقد بانه كرئيس من المعقول ان يعالج بمثل هذه العيادة وخصوصا انه زاره 3 مرات تقريبا على العيادة؟

ج: انها عيادة ممتازة.

س: كتجهيزات؟

ج: كجراحه لا, ولكنها مجهزة كعياده ولكن تنقصها اغراض معينه ودقيقه.

س: كم الفترة تقريباً بين خلع ضرس الرئيس وبين مرضه؟

ج: لا اذكر ولكن الجميع تفاجأ من مرض الرئيس ولقد كان صديقي هو الدكتور وليد سويدان وهو من أقدر اطباء فلسطين فيما يخص الجهاز الهضمي وكنت اطمئن على الرئيس من خلاله وقال انه نصح الرئيس بان لا يقوم المصريين بالغستروسكوبي له.

س: هل استغربت مرض الرئيس المفاجئ وذلك لأنه كان بصحه جيده؟

ج: لقد رأيت الدكتور أشرف الكردي والجميع يعلم ان ابو عمار اغتيل من خلال طريقة المرض المفاجئ.

س: ماذا قال اشرف الكردي؟

ج: لقد عشق اشرف الكردي ياسر عرفات وهو حزين جدا وقال لي انه قام بعلاج العديد من الملوك مثل الملك حسين وقال لي انه عندهم مرض الملوك وذلك بسبب الضغط فقال لي ان ابو عمار هو اكثر شخص بينهم من حيث القوه والصحة.

س: لم يذكر لك بان الرئيس كان متضايق؟

ج: لا

س: هل علق شي علمي؟

ج: قال ان ابو عمار تم تسميمه.

س: كيف كانت وضعية الدكتور سعيد درس في ذلك الحين؟

ج: لا لا ولكنني كنت اشعر بوجود تودد شديد للرئيس ابو عمار.

س:هل سبق وتعرفت على الدكتور سعيد درس؟

ج:لا انا تعرفت عليه عندما جاء هنا كنقيب.

س: عندما توفي سعيد درس هل وصلك كلام حول ذلك؟

ج: انا تفاجأت عندما علمت ان هناك علامة استفهام حول موت سعيد درس واستغربت وجود امراض عنده فانا اعتبرت ان وفاته كانت طبيعية فعندما تم ربط الامور وعندما علمت ان الدكتور سعيد احبط وشعر بالاكتئاب.

س: ما هي طبيعة العلاقة مع مكتب الرئيس غير علاج السيد الرئيس ابو عمار؟

ج: انا توظفت في غزة في مستشفى الشفاء على اساس عدم وجود جراحين في الضفة وكان الشباب الموجدين في السكن معي كانوا يعتبرونني الطبيب.

س: لماذا لم تأتي الى نابلس؟

ج: لا يوجد اي شي يخص الاسنان والجراحة وكان في مستشفى الشفاء في قسم يعمل اورا سرجلي فبدأت على اساس تطوير القسم.

س: هذه كانت بعام 1994؟

ج: نعم

س: طبيعة العلاقة مع الدكتور رمزي خوري؟

ج: هو نسيبي زوج اختي.

س: هل من الممكن ان تكون حشوة من حشوات اسنان الرئيس قام بعملها اليهود ووضعها للدكتور سعيد ؟ وهل قمت بمتابعة ابو عمار بعد ان قمت بإجراء العملية له؟

ج: لا بعدها بأسبوع فلا يوجد سبب لعمل زيارة طبيه له.

س: هل كانت هذه اخر زياره؟

ج: نعم بحيث ان الظروف لم تكن جيده.

س: هل لديك ملاحظات أو أقوال أخرى؟

ج: في الوقت الحالي لأ وأنا جاهز لأي استفسار لاحقاً.

تليت عليه أقواله بمعرفة اللجنة واقر بصحتها وأمضى في يوم (8-2-2012)