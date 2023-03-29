صورة|| دعوات يهودية لإحضار القرابين الأربعاء القادم

دعت منظمات "الهيكل" المتطرفة جمهورها إلى إحضار قرابينهم الحيوانية والتجمع على أبواب المسجد الأقصى المبارك، مساء يوم الأربعاء القادم (5 نيسان/أبريل المقبل)، تمهيدًا لذبحها في عيد "الفصح" العبري.

ونشرت المنظمات المتطرفة إعلانًا مركزيًّا إلى جمهورها للتجمع على أبواب المسجد الأقصى عشية "عيد الفصح" العبري الذي يتزامن مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان الفضيل.

وحدّد إعلان منظمات "الهيكل" العاشرة والنصف ليلًا، ساعة للتجمع، مطالبة أنصارها بـ إحضار "حيوانات القربان"؛ لمحاولة ذبحها ليلًا داخل المسجد الأقصى، علمًا أن وقت القربان يبدأ "توراتيًّا" من مغيب شمس يوم الأربعاء.

وعدت منظمات "الهيكل" فعالياتها بأنها "حالة طوارئ"، داعية كل أنصارها إلى المساهمة و"ألّا يفوتوا قربان الفصح في جبل الهيكل"، بحسب زعمهم.