حزب الله: الاستهداف (الإسرائيلي) للمسجد الأقصى سيلهب المنطقة

قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين إن "الاستهداف (الإسرائيلي) للمسجد الأقصى سيلهب المنطقة".

وأضاف صفي الدين في تصريح مقتضب نقلته قناة المنار التابعة للحزب،: "ليعرف الصهاينة ان المسجد الأقصى ليس وحيداً، وخلفه مئات ملايين المسلمين الجاهزين لبذل الدماء من أجله".

واطلقت عشرات الصواريخ من لبنان، ظهر الخميس، صوب مستوطنات الجليل الأعلى شمال فلسطين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، بأنه تم تفعيل القبة الحديدية لاعتراض صواريخ أطلقت نحو مستوطنات الجليل الأعلى شمال فلسطين.

وأعلن الاحتلال عن إصابة 4 مستوطنين بجراح جراء إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة عام 1948.

ونكّلت سلطات الاحتلال بالمصليّن والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، خلال الليلتين السابقتين، وفضّت بالقوة المصلين في المسجد القبلي.

وتعرض المصلون خلال القمع للضرب والاعتداء ، إضافة لتحطيم أبواب الأقصى الرئيسية، واعتقال قرابة 500 مصلي، وإصابة 150 في المسجد بينها حالات حرجة.

واقتحمت جماعات الاحتلال المتطرفة باحات الأقصى تحت حماية عصابات الجيش والشرطة، احتفالا بأعياد الفصح، في ظل استمرار التهديد بذبح القرابين في باحاته.