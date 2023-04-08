عكرمة صبري: مرابطو الأقصى على العهد رغم البطش والقمع

قال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، إن المرابطين والمرابطات رغم البطش والقمع هم على الوعد والعهد.

وأضاف في كلمته في ملتقى علماء الأمة لنصرة الأقصى المبارك ومواجهة العدوان الصهيوني أن المرابطين يقيمون بفضل الله الصلوات بما في ذلك صلاة العشاء والتراويح وصلاة الفجر.

وأكد صبري على الموقف الشرعي الثابت الذي لا مجال للتنازل عنه ولا للتفاوض حوله بالقرار الإلهي الرباني بإسلامية هذه الديار.

وقال: الاحتلال يريد من تصرفاته العدوانة كسر إرادة شعبنا، وتفريغ المسلمين من البلدة القديمة بالقدس عامة، ومن المسجد الأقصى خاصة ليخلو للمستوطنين اقتحام الأقصى.

وأضاف أنه لا يجرؤ أي مقتحم على اقتحام الأقصى إلا بالحرسة المشددة، وهذا يعني أن الحكومة اليمنية المتطرفة هي المسؤولة عن المس بحرمة الأقصى وهي المسوؤلة أيضا عن أي توتر يحصل في القدس المحتلة.